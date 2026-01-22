Trujillo avanza para consolidar su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Trujillo camina firme hacia su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La concejala de Turismo, Consuelo Soriano, explicó en la presentación de la oferta turística de Trujillo en Fitur la importancia de tres elementos clave en ella: patrimonio, emoción y camino.

Trujillo es una ciudad de caminos. El Camino Mozárabe pasa por Trujillo. Es una ruta histórica de peregrinación hacia Santiago de Compostela. También está en la Ruta de los caminos de peregrinación a Guadalupe. Todos ofrecen en cualquier época del año una visita a la Muy Noble y Muy Leal’.

El segundo pilar de Trujillo es su patrimonio sacro visitable: iglesias, retablos, arte, espacios monumentales y cultura viva. En Trujillo –explicó- el patrimonio religioso no es un complemento, es parte del corazón de la ciudad. Destacan Santa María la Mayor y San Martín, situada en su plaza Mayor.

Si Trujillo se visita todo el año, en Semana Santa Trujillo se transforma, no solo por sus procesiones: se transforma por su atmósfera, por el escenario monumental del casco histórico. La Semana Santa de Trujillo es actualmente Fiesta de Interés Turístico de Extremadura y se articula a través de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales.

“Por eso desde el Ayuntamiento de Trujillo estamos trabajando en reforzar y consolidar la candidatura de nuestra Semana Santa, con el objetivo de avanzar a su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, impulsando su proyección, su comunicación y su valor patrimonial y cultural”, concluyó.