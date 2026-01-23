Los Caminos de Chandavila, destino rayano de espiritualidad y naturaleza

El alcalde de La Codosera, Juan Manuel Gómez, intervino en Fitur 2026 agradeciendo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la oportunidad de presentar este municipio situado al noroeste de la provincia de Badajoz, en plena frontera con Portugal. Desde el inicio de su alocución, subrayó el carácter rayano de La Codosera, una frontera que, lejos de separar, une culturas, tradiciones y formas de vida.

Bajo el lema ‘Los Caminos por Chandavila’, La Codosera se presenta como un “destino rayano” en el que la convivencia hispano-lusa se refleja tanto en sus caseríos —La Varse, El Marco, Bacoco, La Rabaza, La Vega o La Tojera— como en la hospitalidad de sus vecinos, donde el portuñol es el idioma cotidiano. Son enclaves donde el tiempo parece detenerse, rodeados de naturaleza y vida rural.

El eje central del municipio es el Santuario de Chandavila, lugar de gran relevancia espiritual. Allí, el 27 de mayo de 1945, la Virgen María se apareció a dos niñas, Afra y Marcelina, una de las cuales aún vive. Esta riqueza espiritual fue reconocida por el papa Francisco en agosto de 2024 mediante una carta enviada al Arzobispo de Mérida-Badajoz, firmada por el Dicasterio para la Fe y titulada ‘Una luz en España’. El 15 de septiembre de 2024, el santuario fue elevado a Santuario Diocesano, consolidándose como uno de los destinos espirituales más importantes de Extremadura, con la aspiración de ser declarado Santuario Internacional.

La Codosera se define como ‘Puerta del Santuario de Chandavila’ y como punto estratégico dentro de las rutas de peregrinación que conectan Santiago, Guadalupe, Fátima y Chandavila. El alcalde detalló las distintas opciones para los peregrinos: la llegada desde la Ruta de la Plata a través de Aljucén, la comarca de Lácara y Alburquerque; la conexión con Fátima cruzando el puente internacional peatonal más pequeño del mundo, situado a 500 metros del santuario; la alternativa desde Mérida, a unos 100 kilómetros; y la ruta conjunta hispano-portuguesa organizada por primera vez en 2025, con un recorrido de 165 kilómetros en seis etapas entre Chandavila y Fátima, que combina naturaleza, patrimonio, cultura y gastronomía de ambos lados de la frontera.

El alcalde destacó el crecimiento del número de peregrinos en 2025, con visitantes procedentes de España, Europa, América y Asia.

Más allá del turismo espiritual, La Codosera apuesta por el turismo de naturaleza, deporte y gastronomía. El municipio se caracteriza por un microclima singular en la provincia de Badajoz, un entorno montañoso y abundancia de agua. Sus piscinas naturales del río Gévora, rodeadas por la mayor aliseda del sur de Europa, ofrecen aguas cristalinas y un entorno declarado LIC y ZEPA, integrado en la Red Natura 2000. El complejo cuenta con senderos peatonales y una reciente área de autocaravanas y campers.

En el ámbito deportivo, La Codosera será escenario en 2026 del Rally Raid BP Ultimate, una de las pruebas más importantes del mundial de rally raid, presentada en FITUR y con proyección internacional. Además, el municipio acoge rutas de off road que congregan cada diciembre a más de 300 vehículos, así como pruebas de trail running, como el Desafío La Codosera, que se combina con jornadas micológicas.

El término municipal dispone de una amplia red de rutas de senderismo: la Ruta Roja, la Ruta Amarilla, la Ruta de la Sierra, la Ruta de los Castañales, la ruta Bacoco–La Lapa y el Corredor Ecofluvial del río Gévora, que permite conocer la biodiversidad del entorno, antiguos molinos y el Centro de Interpretación del río.

Uno de los símbolos más singulares del municipio es el Puente Internacional de El Marco o Ponto do Marco, considerado el puente internacional peatonal más pequeño del mundo. Con apenas 3,20 metros de largo y 1,40 de ancho, este enclave histórico fue paso del contrabando durante el siglo pasado y hoy es un atractivo turístico y cultural, con una ruta teatralizada que se celebra en marzo. Sin controles ni señalización visible, el puente conecta dos países y dos formas de vida estrechamente unidas, marcadas únicamente por piedras con las iniciales “E” y “P”.

En cuanto a la acogida al visitante, La Codosera ofrece alojamientos rurales tanto en la localidad como en sus caseríos. Está prevista la construcción de una casa del peregrino junto al santuario, con capacidad para más de 60 personas. La gastronomía local, basada en la tradición rayana, incluye platos como migas, sopas de buche, frite de cabrito, bacalao y setas, que pueden degustarse en los restaurantes de la zona.

El alcalde concluyó invitando a turoperadores, agencias y al público en general a descubrir este rincón de Extremadura donde confluyen espiritualidad, naturaleza, deporte y autenticidad, definiendo La Codosera como un destino de paz y encuentro, y recordando su lema identitario: «En La Codosera, las cosas son de otra manera».