El campo extremeño planteará a María Guardiola sus exigencias: “No a Mercosur y no a los recortes de la PAC”

Las organizaciones agrarias de Extremadura mantendrán el próximo martes, 27 de enero, una reunión con la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, para trasladarle las principales reivindicaciones que vienen defendiendo en las tractoradas: el rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y su oposición a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que consideran lesiva para el sector.

Así lo ha anunciado el secretario general de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, durante su participación en una tractorada celebrada en Miajadas (Cáceres), dentro del calendario de protestas impulsado por las organizaciones agrarias. Según ha explicado, el encuentro servirá para pedir a Guardiola que, como presidenta de los extremeños y dirigente del PP, “le diga al Gobierno que esto no se puede firmar tal como está”, en referencia a Mercosur, y que traslade a Pedro Sánchez y al ministro Luis Planas que, a juicio del sector, “están equivocados”.

Trasladar mensaje a Feijóo

Cortés también ha reclamado que Guardiola pida al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los europarlamentarios de su partido “no pueden votar en contra del sector agrario español” apoyando el acuerdo con Mercosur. En este sentido, ha subrayado la importancia del “sentido del voto” en el Parlamento Europeo, al entender que ahí se decidirá parte del futuro del campo.

Durante la jornada de protestas, Cortés ha reconocido que este viernes el ambiente se percibe “un poco más rojo”, por lo que considera una acumulación de informaciones “desincentivadoras”. Entre ellas, se ha referido a la supuesta paralización del acuerdo con Mercosur, sobre la que ha advertido que “no es cierto que se haya paralizado”, sino que, a su juicio, se trata de “un pequeño paréntesis”. También ha mencionado las multas tramitadas por la Delegación del Gobierno.

El 11 de febrero, en Madrid

Pese a ese contexto, el dirigente agrario ha insistido en que las protestas continuarán: “Seamos más o seamos menos, vamos a seguir protestando”, ha afirmado. De hecho, ha enmarcado las movilizaciones actuales como un “calentamiento” de cara a la gran convocatoria prevista en Madrid el 11 de febrero, donde esta organización calcula que podrían concentrarse 1.500 tractores llegados de distintos puntos del país, también de Extremadura.

El objetivo, ha remarcado, es exigir que “ni Mercosur ni la reforma de la PAC pueden seguir” en los términos planteados, y reclamar “la retirada y una negociación” que permita competir “en igualdad de condiciones”, de forma que los productores europeos —según defienden— no se vean sometidos a requisitos distintos a los de las importaciones procedentes de terceros países.