El Centro Europeo del Megalitismo de Valencia de Alcántara abre sus puertas en un mes

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris Guapo, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo el Centro Europeo del Megalitismo que, en apenas un mes, abrirá sus puertas en la localidad. El legado prehistórico se posiciona así como un potente atractivo turístico de la zona. Piris explicó que en el neolítico los primeros pobladores desarrollaron una sofisticada cultura megalítica, levantando dólmenes con un claro significado ritual. En total hay 55 dólmenes catalogados en el término municipal, siendo la más importante concentración de Europa occidental. Desde 1992 es Bien de Interés Cultural.

“El Centro Europeo del Megalitismo es la culminación de muchos años de investigación. Está dedicado a la comprensión integral de fenómeno megalítico y diseñado como un espacio experiencial. Permitirá analizar las técnicas de construcción de estos monumentos funerarios y explorar las conexiones del megalitismo de Valencia de Alcántara con otros conjuntos como los de Gran Bretaña y Portugal”, indicó.

El alcalde explicó que el Centro Europeo del Megalitismo es “un destino único en la oferta turística europea. Actuará como centro logístico cultural, fomentando la colaboración en la gestión de un patrimonio compartido con Portugal”.

Algunos de los monumentos merecen especial atención como los Dólmenes del Mellizo y el de Anta de la Marquesa. “No son simplemente unas tumbas, sino expresión de un poder social y político”, señaló.

Para disfrutarlos se han diseñado cinco rutas circulares. “No son meramente un paseo arqueológico, sino que ofrecen una inmersión en la dehesa, y la rica fauna y flora autóctona de la zona”, concluyó.

Julián Cortés, concejal de Turismo, explicó que en Valencia de Alcántara hay mucho que ver y visitar. “Además del nuevo museo, hay que destacar un conjunto de pinturas rupestres, el Berrocal de la Data, una sinagoga judía, las Fiestas de Interés de San Isidro y la Boda Regia, así como un gran patrimonio artístico y medieval”, indicó.

Óscar Mateos, director general de Turismo, sentenció: “Estos dólmenes son un libro abierto a como se vivía hace más de 5.000 años”.

El alcalde centró su intervención en dar a conocer el proyecto del Centro Europeo del Megalitismo de Valencia de Alcántara, vinculado al excepcional conjunto de dólmenes del término municipal y a su potencial como eje de desarrollo turístico sostenible y de referencia científica y divulgativa a escala europea.

Noticias relacionadas

La presentación incidió en la singularidad del paisaje megalítico de Valencia de Alcántara, en la puesta en valor de las rutas de dólmenes y en la articulación de una oferta turística que combina patrimonio arqueológico, naturaleza, identidad transfronteriza y productos culturales de calidad.