La cota de nieve baja hasta los 700 metros y pone en aviso a las sierras del norte de Extremadura

La borrasca Ingrid sigue batiendo sobre Extremadura. Si en la tarde de ayer, las precipitaciones fueron intensas provoncado inundaciones y cortes de carreteras en la provincia de Cáceres, hoy la nieve cubre las poblaciones más al norte de la región, además de las áreas montañosas, ya con un manto blanco por la nieve caída desde el fin de semana.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un descenso progresivo de la cota a lo largo del día alcanzando los 700 metros

Durante la mañana se esperan intervalos nubosos, con algunos chubascos débiles y dispersos, pero será en la segunda mitad del día cuando el cielo tienda a estar nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas y generalizadas, sin descartar la aparición de alguna tormenta ocasional.

La cota de nieve

Uno de los aspectos más destacados será la evolución de la cota de nieve, que se situará inicialmente en torno a los 1.200 metros, bajando durante el día hasta los 900–1.000 metros y descendiendo aún más por la noche, cuando podría alcanzar los 700 metros. Esta situación abre la puerta a nevadas en áreas de montaña del norte de la región, como el Valle del Jerte, La Vera, Ambroz o Trasierra, así como en otras zonas de sierra.

La Aemet advierte además de la posibilidad de heladas en las áreas montañosas del norte, con probabilidad de que también se produzcan en otras sierras extremeñas.

Esta situación se acompañará de vientos del suroeste, que soplarán de moderados a fuertes, con rachas muy fuertes en algunos momentos, lo que puede incrementar la sensación de frío y dificultar la conducción, especialmente en carreteras de montaña.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o en descenso. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 13 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 4 y los 10 grados, consolidando un ambiente frío y propicio para la nieve en cotas medias y altas.

