Descubriendo Medellín: cuna de historia y paisaje

Medellín, situada en la provincia de Badajoz, es una joya histórica de Extremadura que combina un valioso legado romano con el encanto de un entorno natural privilegiado. Este municipio destaca por su riqueza arqueológica y por ofrecer al visitante una experiencia cultural y patrimonial única. El alcalde de Medellín, Rafael Mateos, destaca el patrimonio histórico artístico, cultural y natural del municipio. Además, se encuentra especialmente contento con el reconocimiento ‘Premio Regional’ que le ha otorgado la Red de Pueblos Mágicos de España. Es un premio anual que reconoce el desarrollo turístico local. “Para nosotros formar parte de esa red hemos visto que esa distinción ha aportado valor a nuestro municipio y significa un aliciente para nuestros visitantes. Estamos muy agradecidos a la asociación de Pueblos Mágicos, pero especialmente a las personas que han apoyado la candidatura, que se ha decidido por votación popular”, explica.

El edil destaca las relaciones que está fraguando con países como México y Colombia. “Gracias a ser la cuna de Hernán Cortes estamos vertebrando relaciones con estos municipios y cumplimentando una agenda institucional muy enriquecedora con municipios como Otumba, donde se desarrolló una batalla decisiva para el triunfo de Hernán Cortés, nuestro paisano más ilustre. Tlaxcala también es otro de los municipios del estado de Guanajuato con el que hemos establecido contacto. Queremos hacer hermanamientos que no se queden en un simple papel”, añade.

El principal emblema turístico de Medellín es su Teatro Romano, uno de los mejor conservados de la región. Construido entre los siglos I antes de Cristo y I después de Cristo, este monumento impresiona por su magnífica estructura y por el entorno en el que se integra, a orillas del río Guadiana. Hoy en día, el teatro no solo puede visitarse, sino que también acoge representaciones y eventos culturales, permitiendo revivir el esplendor del mundo clásico.

Otro enclave de gran interés es la Necrópolis romana, testimonio fundamental para conocer las costumbres funerarias y la vida cotidiana de la antigua Metellinum, nombre romano de la ciudad. Los restos arqueológicos hallados en esta zona aportan un valioso conocimiento histórico y refuerzan la importancia de Medellín como asentamiento clave en época romana.

El patrimonio de la localidad se completa con el Castillo medieval, que corona el cerro y ofrece espectaculares vistas panorámicas del valle del Guadiana, así como con la Iglesia de Santiago, de origen medieval, y el puente romano, que aún hoy mantiene su función como paso histórico sobre el río.

De la misma manera, el edil explica que se han retomado las excavaciones en la necrópolis tartésica de Medellín iniciadas en los años 70 gracias a un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, la Real Academia de Extremadura y el Ayuntamiento de Medellín. El tipo potencial arqueológico del municipio se está poniendo en valor y generando empleo.