Extremadura: la Mesa Sectorial de Personal Docente aprueba nuevas plazas y el concurso de traslados para docentes

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha celebrado este viernes Mesa Sectorial de Personal Docente extraordinaria, que ha presidido la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez, en la que se ha aprobado la creación de 119 puestos para las plantillas orgánicas de los centros educativos de la región.

En concreto, serán 71 plazas en la provincia de Badajoz y 48 en la provincia de Cáceres. Este nuevo aumento de plazas permite seguir dando estabilidad a las plantillas orgánicas, que continúan con un saldo neto positivo, pese al descenso del número de alumnos de los últimos años en infantil y primaria.

Las plantillas orgánicas y su organización también determinan las vacantes para el concurso de traslados, que tienen unos plazos determinados a nivel nacional por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por lo que se da también cumplimiento a estos plazos, al tiempo que se da un paso más en el diseño de las plantillas de cara al próximo curso escolar 2026-2027 en Extremadura.

Asimismo, la Mesa Sectorial de Personal Docente ha aprobado la oferta de 763 vacantes para el concurso de traslados, al que pueden optar los docentes que quieran participar en el mismo, con el objetivo de facilitar la movilidad de los profesionales y su conciliación. En concreto, serán 438 plazas en la provincia de Badajoz y 325 vacantes de la provincia de Cáceres.

"Estas propuestas se han realizado tras una revisión muy exhaustiva de las plantillas docentes de los centros educativos extremeños y tras un proceso de negociación con los sindicatos. De hecho, de todas las propuestas planteadas por los sindicatos, en la oferta final resultante de esta Mesa se han aceptado un total de 117, concretamente 65 de las que se han propuesto en la provincia de Badajoz y 52 en la provincia de Cáceres", informa la Junta.

El proceso de negociación de esta oferta se ha desarrollado en diferentes fases y mostrando, por parte del Ejecutivo regional, "la mano tendida para llegar a un acuerdo". Previamente, se han celebrado reuniones en las delegaciones provinciales de Educación, donde los sindicatos han realizado sus propuestas para las plantillas orgánicas. "Esto refleja el talante de consenso y de diálogo por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional".

Esta Mesa Sectorial de Personal Docente extraordinaria se ha celebrado para dar cumplimiento a la instrucción 26/21025 del 1 de diciembre para la definición de las plantillas orgánicas de profesorado en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.