La Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, con acreditaciones comestibles, se celebrará del 13 al 15 de marzo

Valdefuentes saca pecho en Madrid. Su alcalde, Álvaro Arias, destaca la importancia de la presencia del municipio por primera vez en Fitur con su Feria Agroalimentaria, reconocida como Fiesta de Interés Turístico recientemente. Este reconocimiento supone una recompensa a 26 años de esfuerzo, ilusión y trabajo continuado, y pone en valor la calidad de los productos autóctonos, la promoción turística y la implicación de empresas y vecinos. La feria se ha consolidado como un escaparate empresarial y turístico para Valdefuentes y su comarca, favoreciendo la creación y consolidación de empleo y contribuyendo a frenar el despoblamiento rural.

El alcalde ha repartido unas curiosas acreditaciones para la próxima Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que será los días 13, 14 y 15 de marzo, realizadas con queso jamón y lomo retractilado. Para comérselas, sin duda.

Reverso de las acreditaciones de la XXV Feria Agroalimentaria de Valdefuentes. / Juan José Ventura

Anverso de las acreditaciones de la XXV Feria Agroalimentaria de Valdefuentes. / Juan José Ventura

Álvaro Arias, tras la proyección de un vídeo sobre los atractivos turísticos de Valdefuentes, afirmó que “viendo el vídeo le venía a la cabeza la imagen de la primera feria. Y ahora estamos en la Feria Internacional del Turismo, la más importante del país. El éxito de la feria radica en las empresas que han apostado por la calidad de los productos que tienen. Os invito a este evento que proyecta el turismo. Todas las casas rurales de la zona están ocupadas. Es una oportunidad de negocio. Tengo que agradecer a la Junta el respaldo que nos han dado. Eso nos hace ser exigentes cada año”.

Explicó que la de Valdefuentes es más que una feria agroalimentaria, significa un gran apoyo a las empresas de la zona y también de las de fuera de la región.

Juan Manuel Bautista, expositor de la feria, explicó que Paletas y Jamones Casa Bautista es un escaparate cada vez más importante para todos los participantes. “Cada vez son productos más gourmets. Con la declaración tendremos más clientes disfrutando. Os invito a que pernoctéis”, dijo.

Posteriormente, se repasaron las actividades de la XXV Feria Agroalimentaria, que se desarrollará del 13 al 15 de marzo. Habrá rutas de senderismo, exposiciones, muestra comercial en la carpa central, representación de la fiesta de Los Tableros, folclore, actuaciones musicales, concierto de Soraya y disco móvil, entre otras actividades.

Óscar Mateos, director general de Turismo, afirmó que en pocos municipios se siente tan bien acogido como en Valdefuentes. “Es todo un ejemplo que un evento tradicional se haya convertido en una Fiesta de Interés Turístico Regional, gracias a la participación de los empresarios locales”, dijo.

Junto a la Feria Agroalimentaria, el alcalde subraya la singularidad de la Fiesta de los Tableros, una celebración ancestral en honor a la Virgen del Rosario que se celebra cada primer sábado de octubre y cuyos orígenes documentados se remontan a 1879. Se trata de una manifestación cultural de gran riqueza visual y simbólica, con miles de flores decorando las calles y una vistosa ofrenda protagonizada por tableras, madrinas y danzadores ataviados con trajes tradicionales. Esta fiesta se ha convertido en una seña de identidad del municipio y ha sido representada en numerosos eventos y escenarios de relevancia nacional.