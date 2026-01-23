La Junta de Extremadura y el Gobierno de Tlaxcala firman un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación cultural, turística y patrimonial

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y la gobernadora del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, han firmado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), un memorando de entendimiento destinado a reforzar los lazos históricos, culturales y turísticos entre ambas regiones. El acuerdo nace del vínculo que une a Extremadura y Tlaxcala desde el siglo XVI, cuando ambas tierras quedaron conectadas por un proceso histórico de mestizaje. Este constituye la base cultural de buena parte de la identidad mexicana e hispanoamericana. Se trata de una relación histórica profunda y diferenciada, basada en una herencia cultural compartida que trasciende los habituales acuerdos de cooperación institucional.

A través de este memorando, ambas partes se comprometen a desarrollar iniciativas conjuntas en ámbitos como la investigación histórica, la protección y difusión del patrimonio, la promoción cultural y el turismo, así como a impulsar proyectos de crecimiento compartido vinculados a la economía cultural y creativa. El acuerdo contempla, además, la promoción de círculos comerciales que beneficien a los gestores culturales de ambos territorios. La firma del memorando se enmarca en la estrategia Extremestiza, con la que la Junta de Extremadura impulsa una proyección internacional de nuestra región, basada en la reivindicación de su papel histórico como tierra de encuentro y mestizaje entre Europa y América.

En este contexto, Tlaxcala se configura como un socio estratégico y natural para fortalecer una narrativa común y abrir nuevas vías de cooperación cultural y turística. Este acuerdo supone un paso relevante para posicionar a Extremadura como un actor activo en la construcción y difusión del patrimonio histórico compartido con América, reforzando su presencia en el espacio cultural hispanoamericano.