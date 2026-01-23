Quintana asegura que las tractoradas en Extremadura transcurren “sin incidencias” y avisa: los cortes de carretera “no están autorizados”

Las tractoradas y marchas lentas convocadas este viernes en Extremadura por distintas organizaciones agrarias están discurriendo “sin incidencias” hasta el momento, según ha asegurado el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, quien ha subrayado que los cortes de carretera solicitados por los convocantes “no están autorizados”.

A preguntas de los periodistas en Badajoz, Quintana ha explicado que las organizaciones habían pedido el 20 de enero cortes en determinadas vías, pero ha recalcado que esos planteamientos “estaban extemporáneos” y “no están autorizados”. En cualquier caso, ha añadido, “ahora mismo las incidencias son las normales de esta situación” y, “en principio”, no hay “nada que resaltar”.

Las protestas, centradas en el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países —como Mercosur— y a los recortes de la Política Agraria Común (PAC), han sido convocadas por APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres. Se trata de la segunda jornada de movilizaciones programadas tras la celebrada el pasado viernes 16 de enero.

“Respaldar siempre a la autoridad”

Interpelado por las multas que han recibido algunos dirigentes agrarios —con cuantías de hasta 3.000 euros—, el delegado del Gobierno ha señalado que se trata de denuncias cursadas por la Guardia Civil y ha remarcado que, como representante del Ejecutivo central, va a “respaldar siempre a la autoridad”. En este sentido, ha indicado que si “no han obedecido a la autoridad” y esta propone sanciones, “desde luego” no va “a pararlas”.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de participar en el Acuartelamiento de Santo Domingo (Badajoz) en el acto de despedida de la bandera del general de División José Manuel Santiago Marín, jefe de la tercera zona de la Guardia Civil en Extremadura, con motivo de su pase a la situación de reserva.

Incidente ferroviario en Cabeza del Buey

Por otro lado, el delegado también se ha referido a un incidente en las vías del tren a la altura de Cabeza del Buey, que habría afectado a una veintena de pasajeros que no pudieron continuar la ruta. Según ha detallado, “debido a las lluvias” cayeron “dos postes”, aunque ha precisado que “no ha habido daños personales de ningún tipo” y que “el asunto está resuelto”.