UPA-UCE Extremadura: “Seguiremos muy vigilantes” pese al freno a Mercosur

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido este viernes de que el campo extremeño mantendrá las protestas “con el mismo énfasis” pese a la paralización esta semana del acuerdo con Mercosur. “Vamos a seguir muy vigilantes” ante lo que considera una política de libre comercio “que nos quieren imponer en Europa”, ha señalado.

Santi García

Llanos ha realizado estas declaraciones al inicio de una tractorada en la que ha participado desde Miajadas en dirección a la N-430. La movilización, ha explicado, es “una continuación” de la celebrada el pasado viernes y vuelve a reunir a agricultores para mostrar su rechazo tanto al acuerdo con Mercosur como a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), además de otras reivindicaciones.

El dirigente agrario ha atribuido el freno al acuerdo con Mercosur a la presión del sector: “Gracias a todas estas movilizaciones que_toggleamos a nivel nacional y a nivel europeo”, ha afirmado, insistiendo en que el campo no bajará la guardia. “Tenemos que seguir muy vigilantes sobre esta situación”, ha recalcado.

Más allá de Mercosur, Llanos ha recordado que las tractoradas se sustentan en una tabla reivindicativa con “cuatro puntos muy importantes”. Entre ellos, ha destacado la advertencia sobre la reforma de la PAC, que —según ha expuesto— podría suponer una bajada “de más de un 23 por ciento”, lo que perjudicaría “muy gravemente” a las explotaciones y podría provocar “incluso el cierre de ellas”.

Otra de las demandas se centra en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, ha explicado que las organizaciones agrarias han pedido esta semana a los productores que no vendan tomate por debajo de los costes de producción, que sitúan en torno a 137 euros por tonelada.

Santi García

A estas preocupaciones se suman los “importantes problemas” de sanidad animal en la cabaña ganadera. Llanos ha reclamado ayudas a la Junta de Extremadura, asegurando que estas dificultades “están provocando cierres de explotaciones”.

“Por todos estos momentos seguimos estando en la calle”, ha resumido, animando al sector a continuar movilizado. “Estando en la calle y todos juntos, se consiguen las cosas”, ha defendido.

UPA-UCE Extremadura prevé además reunirse la próxima semana con la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola. Según ha avanzado Llanos, en ese encuentro trasladarán su tabla reivindicativa y la situación que atraviesan agricultores y ganaderos en la región.

Denuncias por la tractorada de la semana pasada

Preguntado por los incidentes de la movilización anterior, Llanos ha confirmado que ha recibido una denuncia, al igual que dirigentes de APAG Extremadura Asaja y La Unión, por el corte en la N-430 durante la tractorada del pasado viernes, una actuación para la que no contaban con permisos. Según ha precisado, sí disponían de autorización para marcha lenta por carreteras, pero ha admitido que “el tema de los cortes es muchas veces inevitable”.