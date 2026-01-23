Zafra impulsa el Museo del Turismo como eje de su promoción

El Ayuntamiento de Zafra desarrolla estos días una intensa actividad promocional en la Feria Internacional del Turismo. Su alcalde, Juan Carlos Fernández Calderón, acudió al estand de la Red de Rutas Culturales de España, asociación de la que pasa a ser vicepresidente tras ostentar varios años la presidencia, para mantener reuniones con sus miembros. De la misma manera, ha mantenido otro encuentro con la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, que sigue presidiendo.

Muy interesante y frutícfera ha sido la entrevista con la embajadora de Bosnia en España, Vesna Andree-Zaimović, que visitó Zafra para aportar algún objeto al Museo del Turismo que se está ultimando en la ciudad y que será una realidad a finales de este año. “Hablamos de volver a vernos en Fitur y estrechar los lazos de amistad que han surgido con el país con más aportaciones al Museo del Turismo”, explica Juan Carlos Fernández.

El Ayuntamiento de Zafra presenta estos días en Fitur una guía elaborada por la pintora y fotógrafa local Gloria Montaña que ha confeccionado con acuarelas. “Es un recorrido por Zafra, pero amorosamente, lo que ahora llaman turismo slow, disfrutando de rincones y momentos, de la gastronomía, de toda la riqueza patrimonial de la ciudad”, indica el alcalde.

El viernes en el stand de Brasil habrá también un pedazo de Zafra, fruto del trabajo promocional realizado por Juan Carlos Fernández. Hace unos meses escribió a varias embajadas solicitando contenidos que exponer en el Museo del Turismo. Muchas han contestado y enviado sus piezas procedentes de sus respectivos países. Desde Brasil contestaron que no podían limitarse a solo un objeto y que enviarían varios, que ya han sido recogidos por el Ayuntamiento de Zafra, siendo recepcionadas por el propio alcalde en el stand de Brasil en Fitur de manos del propio ministro de Turismo de ese país, Gustavo Feliciano.

El Museo del Turismo es una de las grandes apuestas del consistorio. «Es un proyecto muy serio, que va a trascender la mera exposición de objetos. Lo está realizando una empresa especialista en este tipo de espacios culturales. Posteriormente, lo sacaremos a licitación para dotarlo físicamente. También quiero agradecer a Cajaalmendralejo que haya pagado el proyecto» concluyó.