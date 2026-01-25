Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AscensorMaquillaje de carnavalCartel de Semana SantaCarnaval de Badajoz
instagram

Eficiencia energética

Los ayuntamientos extremeños podrán recibir hasta 200.000 euros para mejorar colegios públicos

Las actuaciones deberán finalizar antes de junio de 2028

Imagen de una instalación fotovoltaica.

Imagen de una instalación fotovoltaica. / Junta de Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria de subvenciones para obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas, dirigidas a entidades locales de la región.

La convocatoria, de carácter plurianual y en régimen de concurrencia competitiva, está dotada con 20,7 millones de euros, repartidos entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028. Las ayudas están destinadas a ayuntamientos y entidades locales menores para la mejora de centros de educación infantil (segundo ciclo) y primaria, con importes que oscilan entre 30.000 y 200.000 euros por beneficiario.

Según la Junta, estas subvenciones buscan fomentar la eficiencia energética en colegios públicos, acelerar la renovación de las instalaciones, avanzar en la descarbonización y reducir el consumo energético, con el objetivo de modernizar los centros y hacerlos más sostenibles.

Noticias relacionadas y más

Las actuaciones subvencionables incluyen mejoras en la envolvente térmica, sistemas de iluminación y calefacción eficientes, sustitución de calderas por climatización aerotérmica e instalación de energías renovables. Las ayudas están cofinanciadas con fondos Feder y cubrirán hasta el 80 % del coste del proyecto. El plazo para presentar solicitudes será de cuatro meses y las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2028.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents