FIO bate récords y refuerza a Extremadura como destino ornitológico de referencia

El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha anunciado este pasado jueves en FITUR los premios del concurso fotográfico de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que en esta edición ha alcanzado su mayor proyección internacional, con un total de 7.254 imágenes procedentes de 46 países.

Mateos, que ha estado acompañado por el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha destacado que este certamen es uno de los grandes atractivos de FIO, cuya vigésimo primera edición se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en el Parque Nacional de Monfragüe, con cerca de un centenar de expositores y un amplio programa de actividades.

Según ha explicado el responsable de Turismo, esta es “la edición más internacional en la historia del certamen fotográfico”, con una participación encabezada por España, seguida de Argentina, Portugal e Italia.

Ganadores del concurso

Los ganadores del concurso fotográfico de FIO 2026 han sido Renato Granieri (Reino Unido), con Frame, en la categoría C1 Retratos de aves; Fernando Prieto García (España), con Perdiz de montaña, en C2 Aves en su entorno; Massimiliano Manuel Paolino (Italia), con Breaking point, en C3 Aves en acción; Serafín Robert Horst (Argentina), con Abducido, en C4 Visión artística de las aves; y Marina Gavrikova (Rusia), con Good day to fly, en C5 Jóvenes fotógrafos.

Además, el jurado ha concedido menciones de honor a César Gil (España), con Ofrenda, en C1 Retratos de aves; David Jerez (España), con Paraísos cercanos, en C2 Aves en su entorno; Antonio Liébana (España), con Entre ramas, en C3 Aves en acción; Ganapathi Ram (India), con The Ember Veil, en C4 Visión artística de las aves; y Manuel Montero Guzmán (España), con Llegada, en C5 Jóvenes fotógrafos.

El premio Fotógrafo Extremeño, destinado a autores nacidos o empadronados en Extremadura, ha sido para Javier Simón Gálvez, por la obra Amanecer. En la sección de vídeos de naturaleza, el ganador ha sido Awais Ali Sheikh (Pakistán), con Into the wild.

El ganador absoluto de FIO 2026, elegido entre los premiados de las categorías C1, C2, C3 y C4, se dará a conocer el 28 de febrero, durante una gala que se celebrará en el marco de la feria.

Extremadura, destino de referencia

Durante su intervención, Óscar Mateos ha subrayado que FIO se ha consolidado como el evento más importante del sector, situando a Extremadura como referente internacional del turismo ornitológico. Según ha señalado, la región destaca por la diversidad de especies, el buen estado de conservación de sus hábitats y la variedad de paisajes, factores que la convierten en uno de los destinos más deseados por los amantes de la naturaleza.

Por su parte, Germán Puebla ha indicado que Monfragüe simboliza la apuesta de Extremadura por un modelo de desarrollo ligado a la conservación, al tiempo que ha recordado que este enclave forma parte de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, que ocupa más de un tercio del territorio regional y sitúa a la comunidad como una potencia europea en turismo de naturaleza.