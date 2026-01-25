La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura

La Junta de Extremadura concederá a las comunidades de regantes de la región ayudas de hasta 540.000 euros a fondo perdido por convocatoria y beneficiario para mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras hídricas, según recoge el decreto publicado este viernes, día 23, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El decreto incluye una segunda línea de ayudas, que permitirá conceder hasta 360.000 euros, también a fondo perdido por convocatoria y beneficiario, para actuaciones de mejora y modernización de regadíos.

Podrán optar a estas subvenciones proyectos con una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las actuaciones de eficiencia energética y de 50.000 euros en los proyectos de mejora y modernización. Según la Junta, estas ayudas permitirán un uso más eficiente del agua, la reducción de los costes energéticos de las comunidades de regantes y una mayor sostenibilidad de los regadíos extremeños.

Actuaciones subvencionables

Entre las actuaciones que podrán ser objeto de subvención se encuentran la instalación de equipos electromecánicos de alta eficiencia, la modernización de estaciones de bombeo, la implantación de sistemas de energías renovables para autoconsumo, la automatización y el telecontrol del riego, la reducción de pérdidas en las redes de distribución, la construcción de balsas de regulación y la aplicación de sistemas de medición y control del consumo de agua y energía.

Podrán solicitar estas ayudas las comunidades de regantes u otros colectivos de usuarios de aguas vinculados al regadío que tengan la condición de corporaciones de derecho público, estén adscritos a un organismo de cuenca situado en Extremadura y realicen de forma conjunta inversiones destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias, fomentar la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías.

Asimismo, deberán ser titulares o gestores de infraestructuras de regadío existentes, disponer del correspondiente derecho de agua y contar con estatutos u ordenanzas aprobados administrativamente por el organismo de cuenca.

Financiación de las ayudas

La Junta destina a estas subvenciones tres millones de euros para los proyectos de mejora de la eficiencia energética y cuatro millones de euros para las actuaciones de modernización de regadíos, en ambos casos repartidos entre las anualidades de 2026 y 2027.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, por la Junta de Extremadura en un 21,3 % y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un 3,72 %.

La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante un sistema de puntuación que valorará, entre otros criterios, el ahorro energético, el número de regantes, la incorporación de mujeres y la no percepción de ayudas similares en convocatorias anteriores. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses.

La Junta ha recordado además que el pasado 8 de octubre el DOE publicó las bases de otro programa de ayudas destinadas a los regadíos de montaña, dotado con 8 millones de euros, que sumados a los 7 millones de estas nuevas convocatorias elevan a 15 millones de euros el total de ayudas autonómicas destinadas a los regadíos extremeños.