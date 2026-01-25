Los sueldos en Extremadura crecen menos que la media pese al esfuerzo de las pymes

La necesidad de las pequeñas empresas de retener talento en un mercado cada vez más competitivo ha propiciado que sus empleados sean los que más incrementos de sueldo han percibido en 2025, del 8,72 por ciento de media, hasta los 26.979 euros anuales, aunque en el caso de Extremadura el incremento fue del 5,89 por ciento, hasta los 23.788 euros.

Así se recoge en un estudio de EADA Business School y la consultora ICSA, que también refleja que la retribución media nacional de los directivos de empresas, incluyendo pequeñas, medianas y grandes empresas, fue de 90.226 euros frente a los 74.460 euros de Extremadura y la de los mandos intermedios 35.468 euros frente a la media nacional de 42.822 euros.

Incrementar salarios para que los trabajadores se queden

En la mediana empresa, el avance ha sido del 3,06%, hasta 29.610 euros, mientras que en las grandes compañías los sueldos medios de los empleados han subido un 4,17%, hasta 31.392 euros, según el informe, elaborado a partir de datos de más de 80.000 trabajadores por cuenta ajena.

"Las pequeñas empresas necesitan responder a la permanente adquisición de empleados por parte de las medianas y las grandes", por lo que "a efectos de mantener sus equipos tienen que competir incrementando sus salarios", ha señalado durante una presentación a la prensa el presidente ejecutivo de ICSA, Ernesto Poveda.

La subida del salario mínimo ha contribuido asimismo a que los empleados sean el único segmento del mercado laboral que ha batido la inflación, mientras que las retribuciones de directivos y mandos intermedios han quedado por debajo del aumento de los precios.

Los directivos de pequeñas empresas han visto sus sueldos avanzar un 1,85 %, hasta 72.986 euros; los de firmas medianas un 1,06 %, hasta 99.119 euros, y los de grandes empresas un 1,32 %, hasta 121.353, según el estudio.

Industria y banca encabezan los salarios

La industria y el sector de la banca y los seguros encabezan los salarios medios de los empleados, con retribuciones anuales de 31.597 euros en el primer caso (un 3,38 % más este año) y 30.229 euros en el segundo (un 1,95 %).

En cuando a incrementos en el último año, sin embargo, destacan los avances del 8,28 % en el comercio y el turismo, hasta 20.228 euros, y el 6,79 % en los servicios, hasta 24.383 euros.

El panorama varía al poner el foco en puestos directivos, segmento en el que el sueldo medio alcanza 96.131 euros en la banca y los seguros (aumenta el 1,36 %), mientras que en el transporte se sitúa en 92.502 euros (un 1,67 % más).

El auge de las remuneraciones en el transporte responde en parte a la relevancia que ha adquirido la logística tras la pandemia, según Poveda.

Madrid y Cataluña, en cabeza

Por comunidades autónomas, Madrid y Cataluña se sitúan por encima de la media nacional en cuanto a salarios directivos, que alcanza 90.226 euros anuales.

En Madrid, el sueldo medio de directivos es de 95.528 euros anuales y en Barcelona de 92.443 euros. En esas dos comunidades se sitúa gran parte de la industria y firmas de valor añadido del país, que tradicionalmente retribuyen mejor a su plantilla que las pymes, subraya el estudio.

Asturias se coloca en tercera posición, con un sueldo medio de 88.970 euros en puestos de dirección, debido a la situación singular de que no cuenta con el personal cualificado para cubrir puestos de directivos, mandos medios y empleados, y sus empresas se ven obligadas a aumentar sus ofertas para captar talento de otras comunidades.

Pérdida de relevancia de los mandos medios

Los mandos intermedios son la categoría laboral con mayor pérdida acumulada de poder adquisitivo desde 2007, subraya el informe de EADA, y se mantienen con sueldo en términos nominales similar al de 2019, ha señalado el profesor de estrategia de EADA Business School Anton-Giulio Manganelli.

Sus salarios registran en el último año una evolución moderada, con un incremento del 0,25 %, mientras que en las pequeñas empresas pierden un 0,2% de su sueldo.

Noticias relacionadas

Entre los factores para esa evolución de los salarios, Manganelli ha subrayado que las tareas de supervisión, en un contexto de avance tecnológico y llegada de la inteligencia artificial, tienen cada vez menos peso, por lo que muchos mandos intermedios se ven obligados a "reinventar su rol".