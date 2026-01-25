Villafranca de los Barros ampliará su polígono industrial con una inversión de 7,5 millones

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha reconocido en el encuentro anual de comerciantes de Villafranca de los Barros, el trabajo diario y el talento del comercio extremeño y el de Villafranca, en su pelea día a día por incentivar el consumo local.

El consejero en funciones ha felicitado a los más de sesenta socios de la asociación y a su directiva por su intensa actividad y por desarrollar iniciativas que dinamizan el consumo local. Actividades como la Gala Anual del Comercio, los cursos formativos o propuestas innovadoras como la Shopping Night o la Carrera de Compras, con premios para gastar en los comercios locales, "han despertado ya el interés de otros municipios", ha destacado Santamaría.

El compromiso del comercio minorista se refleja también en los datos: el Índice General de Comercio Minorista creció en Extremadura un 4,3% en noviembre, superando la media nacional, y el acumulado de ventas minoristas entre enero y noviembre de 2025 aumentó un 2,8%. "Estos datos tienen nombre y rostro: el vuestro", ha dicho el consejero durante su intervención.

Villafranca de los Barros es un municipio próspero y lo ponen de manifiesto sus datos con un PIB per cápita por encima de la media nacional y con una bajada histórica del desempleo, en diciembre del 2025, por debajo de los 700 desempleados. "Son cifras extraordinarias que demuestran que Villafranca es una tierra de oportunidades, de competitividad y de progreso", tal y como ha dicho Guillermo Santamaría.

Licitación del polígono industrial

El consejero ha anunciado que en las próximas semanas saldrá a licitación el proyecto de urbanización para la ampliación de vuestro polígono industrial y ha agradecido la buena colaboración por parte del Ayuntamiento que cederá los terrenos. Villafranca está a punto de dar un salto decisivo con el nuevo polígono industrial 'Los Varales IV'.

Un proyecto estratégico que cuenta con una inversión de 7,5 millones de euros para el desarrollo de la primera fase, con una demanda que supera el 80%, para una superficie, de esa primera fase, de 258.510 m2 sobre un total de 495.314 m2. Santamaría ha asegurado que "este polígono será clave para atraer nuevas industrias, generar empleo y reforzar el comercio y los servicios del municipio".

"El Gobierno de María Guardiola mantiene un compromiso con el comercio de vuestra localidad y, de este modo, quiero agradeceros que desde el 2023, os acogéis a ayudas para animación comercial impulsadas por el Ayuntamiento", ha dicho el consejero en funciones.

Noticias relacionadas

La localidad tiene en estos momentos en ejecución la concesión directa de 53.940,57 euros para la instalación de bancos bioclimáticos con sombra, en puntos clave, que embellecen vuestra zona comercial y la hacen más cómoda, moderna y sostenible. Santamaría ha invitado a la asociación de comerciantes para que se acojan a la línea abierta para el fomento de asociacionismo comercial, que permite financiar "aparte de vuestras estructuras, una parte muy importante de vuestros gastos corrientes y a la línea de financiación de acciones agrupadas de empresas, que financian en un 90% por proyectos de animación comercial que queráis desarrollar".