Más de 4.000 adolescentes extremeños toman tranquilizantes y somníferos sin receta

Lo advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia de covid-19 que trastocó por completo la vida de los españoles durante meses. Entonces, en 2020, el organismo internacional ya predecía que el coronavirus, la angustia por una situación inédita, las restricciones y el miedo pasarían factura no solo a la salud física, sino también a la emocional. Y no se equivocaba. En estos últimos años las consultas con los especialistas de salud mental se han disparado y los jóvenes no se han quedado al margen.

Las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad confirman que desde la pandemia de covid se ha incrementado el número de jóvenes que toman tranquilizantes y somníferos. El consumo de los que se denominan hipnosedantes ha crecido y lo ha hecho especialmente sin receta médica. Según la ‘Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias’ (Estudes 2025), que pasa revista al consumo de distintas sustancias por parte de estudiantes de 14 a 18 años en España concluye que un 19,6% de los entrevistados ha consumido pastillas para la ansiedad o para dormir alguna vez en la vida, casi un 14% en el último año y un 8,2% en el último mes.

Estos números superarían las marcas de la población adulta y revelan que en la juventud «parece normalizarse una medicalización del malestar a edades cada vez más tempranas». La prevalencia es significativamente más alta entre las chicas, la edad media de inicio se sitúa en los 14 años y aumenta con la edad.

Sin receta, por encima de la media nacional

En Extremadura, el consumo de estos fármacos está ligeramente por debajo de la media estatal en dos de los tres indicadores. Así la cifra de los extremeños de 14 a 18 años que ha consumido hipnosedantes con y sin receta alguna vez en su la vida se sitúa en 2025 en un 17,8%, el 13,1% en el último año y el 7,9% en el mes anterior. Dos de esos tres indicadores son superiores a los datos registrados en 2019, antes de la pandemia, pero lo que sí ha crecido en su totalidad es el consumo de tranquilizantes y somníferos sin ser recetados por un especialista. En este caso concreto, todos los indicadores son superiores en 2025 a los de 2019 y están por encima también de la media a nivel nacional.

Consumo Hipnosedantes Adolescentes 2025. / Simón Espinosa

En concreto, según Estudes, el 10% de los jóvenes extremeños de 14 a 18 años ha tomado hipnosedantes sin prescripción alguna vez en su vida y el 7,4% lo ha hecho en los últimos doce meses (frente al 7% de media en España), el quinto dato más alto del país.

Esto supone que son algo más de 4.000 los adolescentes extremeños que han consumido este tipo de medicación en el último año. Además, ambos datos están dos puntos por encima que en 2019, cuando el 8% de los jóvenes extremeños había consumido estos fármacos sin receta alguna vez en la vida y el 5,6% lo había hecho en el último año.

Mecanismo automático para calmar la ansiedad

De esta situación también alerta Fad Juventud, ya que señala que «lo que debería ser un recurso puntual se convierte en un mecanismo automático para calmar la ansiedad, el insomnio o la tristeza» y que además se accede al mismo de una manera «informal» escapando al control sanitario, acudiendo al botiquín de los adultos o a través de otros jóvenes.

Y así lo reconocen ellos mismos en la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Desde Fad insisten en que la «facilidad» para acceder a este tipo de fármacos, unida a lo que presenta como su «aparente normalización», está «ocultando un problema estructural: estamos enseñando a las nuevas generaciones, especialmente a las mujeres jóvenes, que la única forma de afrontar el sufrimiento es silenciándolo».