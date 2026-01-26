Bajan las listas de espera del SES y el tiempo para operarse se reduce 43 días en el último año

Las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud (SES) mejoran. A cierre de 2025, se redujeron en más de 17.000 personas y también descendió los días de espera. Así lo ha asegurado esta mañana el director gerente del SES, Jesús Vilés, que ha comparecido junto a la directora general de Asistencia Sanitaria, Gemma Montero, para dar cuenta de una actividad asistencial «de récord» durante el año pasado a pesar de los perjuicios de los cinco días de huelga de los médicos (uno en el mes de octubre y cuatro en diciembre), que supusieron la cancelación de casi 48.000 consultas y de 449 intervenciones.

A pesar de ello, Vilés ha asegurado que el nuevo descenso de las listas «consolida los buenos resultados alcanzados» y «son el resultado de una planificación rigurosa y del trabajo de nuestros profesionales».

Por una parte, las listas de espera quirúrgica han experimentado un descenso de más de 2.000 personas, pasando de las 24.467 que estaban esperando una operación a cierre de 2024 a las 22.404 que están en la misma situación a final de 2025. Buena parte de estos pacientes están pendientes de una intervención de Traumatología, que es la especialidad que más demora acumula con 6.514 personas (1.373 menos en el último año) y un tiempo medio de 192 días. Le siguen Oftalmología con 4.043 personas y 68 días, Cirugía General y Digestiva con 3.279 usuarios (485 menos) en lista y 103 días de espera y Urología con 2.332 personas y 136 días.

Plasencia es el área con menor tiempo de espera

Y en general también han bajado los días de espera media en el conjunto de los procesos y especialidades, pasando de los 178 días de demora para una intervención quirúrgica a los 135 días, lo que supone que están por debajo de los 180 días que marca la Ley de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura, ha destacado Vilés.

Por áreas de salud, Plasencia es la que presenta el menor tiempo de espera (57 días frente a los 106 de 2024), seguido de Coria (62 días, 17 menos en un año), Llerena-Zafra (73 días), Mérida (78), Don Benito-Villanueva (84), Navalmoral de la Mata (93), Badajoz (108 días) y Cáceres, que con 203 días de espera media, es la única que supera los plazos máximos legales aunque ha rebajado en 45 días la demora respecto al año anterior.

En este punto, el gerente del SES ha destacado que también ha descendido el número de pacientes que esperaban un tiempo superior al máximo establecido por ley en 2.565 usuarios, un 26% menos. De estos, «1.884 extremeños que llevaban más de un año esperando para ser intervenidos han salido por fin de la lista de espera», señaló el director gerente del SES.

Más pruebas, pero menos lista

En cuanto a las pruebas diagnósticas, los datos también mejoran «a pesar de que el número de solicitudes de pruebas se han ido incrementando progresivamente debido al incremento de la actividad de las consultas externas», destacó Vilés. Así, 2025 se cerró con más de 24.000 personas esperando alguna de las principales pruebas, lo que supone un 22% menos (7.151 personas menos) que en diciembre de 2024 e «invierte claramente la tendencia ascendente de los últimos años». Según los datos publicados, la prueba con más pacientes en espera es la ecografía (9.859 personas y 38 días de demora), seguida de la endoscopia (5.548 y 107 días), resonancia (4.189 y 47 días) y TAC (3.399 y 47 días).

Por último, también bajan las listas de espera de las consultas externas «por primera vez en los últimos ocho años». Así han experimentado una reducción pasando de estar integrada por 100.106 pacientes en diciembre de 2024 a 92.290 en diciembre de 2025, lo que supone una reducción del 7,8% (7.826 usuarios menos). Además, el tiempo de espera ha descendido 13 días hasta los 112 (frente a 125). En este caso son las especialidades de Traumatología, Oftalmología y Dermatología, con más de 10.000 pacientes cada una, las que tienen las listas más elevadas.

En total, durante 2025 se han realizado 98.304 intervenciones quirúrgicas (1.441 más que en 2024) y casi dos millones de consultas (76.218 más que un año antes), lo que significa «nuevamente un récord de actividad asistencial en nuestros centros hospitalarios».

Nuevos paros de médicos a partir del 16 de febrero

Finalmente, Vilés ha recordado que a partir del 16 de febrero, los médicos han convocado un paro indefinido contra el Estatuto Marco que dará como resultado «miles de consultas canceladas y de intervenciones suspendidas» y ha pedido diálogo para poner solución «a esta situación que perjudica tanto a los profesionales como a todos los extremeños».