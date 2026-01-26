El delegado del Gobierno reprocha a la Junta haber creado un problema "gordo" con las ayudas de eficiencia energética

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que la Junta de Extremadura "ha creado un buen problema y bien gordo" con las ayudas para la rehabilitación de viviendas, especialmente las destinadas a mejorar la eficiencia energética, y ha defendido que podría solucionarlo "perfectamente" con fondos propios o, al menos de forma parcial, firmando el Plan de Vivienda.

Quintana ha explicado que la convocatoria financiada con fondos Next Generation se mantuvo abierta más tiempo del debido y que "no cortaron en su debido tiempo", lo que ha provocado la acumulación de expedientes que finalmente no han sido cubiertos por el Ejecutivo autonómico.

Más dinero

Tras reunirse este lunes con la Asociación de técnicos de afectados por las ayudas para la eficiencia energética, el delegado del Gobierno ha insistido en que la Junta "podría haber incluido más dinero en esos fondos y haber resuelto el problema que ha creado", y ha recalcado que se trata de "un problema exclusivamente de la Junta".

En este sentido, ha trasladado al colectivo que la administración regional "podría, en algún caso, solucionar alguna parte si firmara el Plan de Vivienda", aunque ha mostrado sus dudas sobre esa posibilidad. "No creo que esté tampoco en disposición de hacerlo porque lógicamente aquí se hace lo que se dice Madrid", ha criticado, al tiempo que ha señalado que "parece" que la comunidad tampoco quiere firmar dicho plan.

Quintana ha reiterado que los fondos Next Generation fueron puestos a disposición de la Junta por el Ministerio de Vivienda, pero que su gestión ha provocado que se acumulen expedientes, con la consecuencia de que "ahora resulta que hay unas personas vulnerables que no van a poder acogerse a estas ayudas". A su juicio, la Junta "lo puede resolver y con fondos propios perfectamente".

Miles de expedientes sin resolver

Por parte de la asociación de técnicos afectados, Ignacio Barrancho ha explicado que el encuentro con el delegado del Gobierno ha tenido como objetivo solicitar fondos estatales para las ayudas del programa RR345, centrado en rehabilitación y vivienda social. Según ha indicado, les han comunicado que la Junta no ha solicitado fondos estatales y que existe un Plan de Vivienda a través del cual "es posible" obtener financiación si finalmente se firma.

Barrancho ha calculado que existen unos 6.000 expedientes pendientes de resolución, lo que afecta a "un montón de viviendas". En una reunión con el consejero de Infraestructuras, les trasladaron que el volumen económico ascendería a 180 millones de euros, mientras los técnicos intentan que sus clientes puedan ejecutar las obras y cobrar unas ayudas que, por el momento, están "paralizadas" y sin resolución a la vista.

Además, ha advertido de que la nueva convocatoria anunciada no cubre lo que la anterior, por lo que reclaman que se resuelvan los expedientes pendientes. Ha señalado que las afecciones son "de todo tipo", desde filtraciones hasta problemas graves de eficiencia energética, y afectan tanto a viviendas antiguas como a los propios profesionales. En su caso, ha detallado que su estudio presentó 280 expedientes y solo ha cobrado 20 hasta ahora.

Barrancho ha subrayado también que uno de los principales perjuicios es que hay personas que pasan frío en esta época del año, dentro de una convocatoria que tenía especialmente en cuenta a personas vulnerables y a pisos antiguos.