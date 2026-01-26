Estos son los 13 caminos rurales de Extremadura que se mejorarán durante 2026 con 5,7 millones

Mejora de firmes con hormigón o zahorra, obras de drenaje en cunetas, salvacunetas y badenes, señalización tanto horizontal como vertical y también actuaciones complementarias sobre muros, cerramientos o conducciones, entre otras infraestructuras. Es la relación de actuaciones que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha sacado a concurso público para la mejora y modernización de 13 caminos rurales públicos, en los que se invertirán 5.758.120 euros a través de tres licitaciones en curso.

Camino de Valfrío, en Cuacos de Yuste. / Cedida

Función social y económica.

Según la Junta, se trata de vías que cumplen una importante función social y económica para los vecinos del municipio y el entorno, pero que presentan distintos grados de deterioro. "Además de la mejora en accesibilidad rural, la modernización de estos caminos rurales ayudará a aumentar la competitividad de los negocios agrícolas y ganaderos de los municipios beneficiarios", ya que son vías usadas frecuentemente tanto por los titulares de estas explotaciones como por sus proveedores y clientes, informa el Gobierno regional a través de un comunicado.

Ocio y seguridad

Las intervenciones tienen también "una dimensión social", al tratarse de vías de comunicación muy usadas por los habitantes de estos pueblos para el ocio y esparcimiento. Inciden además sobre la "seguridad" de estos entornos, ya que mejoran las "vías de acceso y evacuación en caso de emergencias" como los incendios forestales, sostiene la Junta.

Camino de La Zarza, en Torremejía / Cedida

Los tres concursos abiertos por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tienen plazos de ejecución entre los tres y los ocho meses. La UE financia el 75% de las inversiones, la Junta de Extremadura el 21,3% y el Estado el 3,7%. afectan a distintos municipios: