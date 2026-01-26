Accesibilidad y seguridad
Estos son los 13 caminos rurales de Extremadura que se mejorarán durante 2026 con 5,7 millones
Mejora de firmes con hormigón o zahorra, obras de drenaje en cunetas, salvacunetas y badenes, señalización tanto horizontal como vertical y también actuaciones complementarias sobre muros, cerramientos o conducciones, entre otras infraestructuras. Es la relación de actuaciones que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha sacado a concurso público para la mejora y modernización de 13 caminos rurales públicos, en los que se invertirán 5.758.120 euros a través de tres licitaciones en curso.
Función social y económica.
Según la Junta, se trata de vías que cumplen una importante función social y económica para los vecinos del municipio y el entorno, pero que presentan distintos grados de deterioro. "Además de la mejora en accesibilidad rural, la modernización de estos caminos rurales ayudará a aumentar la competitividad de los negocios agrícolas y ganaderos de los municipios beneficiarios", ya que son vías usadas frecuentemente tanto por los titulares de estas explotaciones como por sus proveedores y clientes, informa el Gobierno regional a través de un comunicado.
Ocio y seguridad
Las intervenciones tienen también "una dimensión social", al tratarse de vías de comunicación muy usadas por los habitantes de estos pueblos para el ocio y esparcimiento. Inciden además sobre la "seguridad" de estos entornos, ya que mejoran las "vías de acceso y evacuación en caso de emergencias" como los incendios forestales, sostiene la Junta.
Los tres concursos abiertos por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tienen plazos de ejecución entre los tres y los ocho meses. La UE financia el 75% de las inversiones, la Junta de Extremadura el 21,3% y el Estado el 3,7%. afectan a distintos municipios:
- La primera de las convocatorias tiene un presupuesto base de licitación de 1.286.285 euros y permitirá mejorar el Camino de Valfrío en Cuacos de Yuste, el de Cercado La Barrera en Rebollar, el de Barrera Pachón en Garganta la Olla, el de Casar de Palomero que lleva el nombre del propio municipio, y el de Los Parrales o Humilladero en Descargamaría.
- Una segunda licitación con un presupuesto base de 1.669.468 modernizará el camino de Valencia del Mombuey a Zahínos, el camino del Regajo en Valdefuentes, el de La Zarza en Torremejía y el de los Novilleros en Mengabril.
- El tercero de los procedimientos destinará 2.802.367 euros para intervenir sobre el camino de Navezuelas a Solana, el de Talavera en Castilblanco, el del Gallo en Millanes de la Mata y el del Bohonal en Peraleda de la Mata.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- Ascensores en plazas de aparcamiento: la única salida en un edificio de Badajoz para no vivir encerrados
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística
- La plataforma única sigue ganando terreno en Badajoz: tres calles del Casco Antiguo se transformarán en los próximos meses
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz está investigado por presunto acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil