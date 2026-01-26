Extremadura concede hasta 300.000 euros para maquinaria de obra pública y el PSOE denuncia “asfixia” a los ayuntamientos

La Junta de Extremadura acaba de poner en marcha una convocatoria de ayudas para que ayuntamientos y mancomunidades compren maquinaria de obra pública y acometan arreglos en caminos rurales municipales, pero el PSOE de Extremadura denuncia que el decreto publicado el 20 de enero en el DOE supone un “recorte” y un “ataque” al mundo rural.

Dos líneas de subvención

El decreto de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural articula dos líneas. La primera se dirige a mancomunidades integrales y municipios titulares de parques de maquinaria para la conservación y mantenimiento de caminos rurales en los términos municipales que los integran, con independencia de su población. La segunda se orienta a actuaciones de mejora, reparación, acondicionamiento y conservación de caminos públicos municipales que estén intransitables por causas accidentales.

En la línea destinada a maquinaria, los beneficiarios pueden recibir hasta 300.000 euros para adquirir motoniveladoras, rodillos compactadores, camiones carrozados para obras, retroexcavadoras, excavadoras, bulldozers, autohormigoneras, ‘dumpers’, tractores, equipos de distribución de material específico y accesorios, entre otros.

Hasta 40.000 euros para arreglos urgentes

La segunda línea contempla ayudas de hasta 40.000 euros para municipios de hasta 5.000 habitantes y entidades locales menores, siempre que el deterioro de los caminos rurales públicos se deba a causas accidentales y las vías estén intransitables.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de un millón de euros para la línea de maquinaria (750.000 euros en 2026 y el resto en 2027) y de dos millones para la línea de arreglo de caminos (250.000 euros este año y 1,75 millones el próximo). La financiación procede en un 75% de fondos Feader de la UE, con aportaciones de la Junta (21,8%) y del Estado (3,7%).

El PSOE pide volver al “100%” y denuncia “copago”

El PSOE de Extremadura sostiene que el modelo planteado es “insuficiente” y que el copago “asfixia” a los municipios más pequeños. Critica que se pasa de un modelo de inversión pública directa a otro basado en subvenciones “escasas” y con “copagos obligatorios” que, según afirma, dejan a los ayuntamientos “haciendo lo que pueden” en función de si tienen o no recursos. Los socialistas señalan como ejemplo que en la adquisición de maquinaria el esquema obliga a cofinanciar y que, en el caso del arreglo de caminos, se fija un tope de 40.000 euros por municipio, lo que (según su valoración) “excluye” a los municipios pequeños y agrava las dificultades para mantener la red viaria rural.

Además, el PSOE sostiene que la convocatoria “abandona” el medio rural porque, según indica, anteriormente los consistorios recibían el 100% de las ayudas sin tener que aportar fondos propios. Los socialistas califican el decreto de “despropósito” y censuran que el Gobierno regional adopte medidas “pese a que está en funciones”, en un contexto que atribuyen al bloqueo en la formación de gobierno.

Con todo, el PSOE reclama a la presidenta María Guardiola que “no castigue más” al mundo rural, rechaza el modelo por considerarlo “insuficiente, injusto y perjudicial” para los pequeños municipios y exige recuperar el esquema anterior con financiación del 100%, eliminar el copago e incrementar de forma “sustancial” la dotación presupuestaria para ajustarla a las necesidades reales de los ayuntamientos.