Extremadura recibirá 19 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de edificios del Estado

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha asignado 19 millones de euros a Extremadura dentro del programa estatal destinado a mejorar la eficiencia energética de edificios de la Administración General del Estado (AGE), una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del Programa Plurirregional Feder 2021-2027.

En total, el Gobierno ha repartido 368 millones de euros para actuaciones en 173 instalaciones públicas repartidas por todo el país, pertenecientes a ocho ministerios distintos. Estas intervenciones permitirán un ahorro energético anual de 78.012 megavatios hora (MWh) y una reducción de 24.140 toneladas de CO₂, reforzando el proceso de descarbonización del sector público.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció este lunes el reparto de los fondos, que movilizarán una inversión total de 586 millones de euros, al sumarse otras aportaciones públicas. El objetivo de la convocatoria es avanzar en la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una meta de ahorro del 39,5% de energía primaria.

Extremadura, entre las comunidades beneficiadas

Extremadura se sitúa entre las comunidades autónomas que recibirán 19 millones de euros, al mismo nivel que Canarias, y por detrás de Andalucía (173 millones), Galicia (39), Castilla y León (30) o la Comunidad Valenciana (28). Las ayudas se han concedido en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta el impacto energético, ambiental y socioeconómico de los proyectos.

El Ministerio ha destacado que se ha buscado un reparto equilibrado entre territorios, con especial atención a los municipios de reto demográfico, aquellos con menos de 5.000 habitantes. En este ámbito se invertirán 77 millones de euros para rehabilitar energéticamente más de 142.800 metros cuadrados en 23 proyectos repartidos por distintas comunidades.

Más fondos para renovables y rehabilitación

A este programa se suma la convocatoria Renoage, dotada con 312 millones de euros, destinada a la instalación de energías renovables en edificios de la AGE y que se encuentra actualmente en fase de presentación de solicitudes, también con financiación Feder.

Además, a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno ha movilizado ya más de 1.070 millones de euros para la rehabilitación energética de infraestructuras públicas, el impulso de la movilidad sostenible y la implantación de energías renovables en inmuebles de titularidad estatal.

Interior lidera el número de proyectos

Por ministerios, Interior concentra el mayor número de actuaciones seleccionadas, con 85 proyectos, la mayoría en dependencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Le siguen los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades (32 proyectos), Hacienda (22) y Transportes y Movilidad Sostenible (18).

Según el Miteco, los proyectos mejor valorados han sido las rehabilitaciones integrales de grandes edificios, con una alta relación entre inversión y ahorro energético, incorporando tecnologías innovadoras y soluciones sostenibles.

Con esta inversión, Extremadura se suma al esfuerzo nacional por modernizar los edificios públicos, reducir el consumo energético y avanzar hacia un modelo más sostenible, con impacto directo tanto en el medio ambiente como en la economía regional.