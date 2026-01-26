Extremadura vive más, pero con menos renta: así se reparte la desigualdad en bienestar social por municipios

El Atlas Socioeconómico de Extremadura 2025 que acaba de hacer público la Junta de Extremadura, dibuja una región que ha ganado años de vida, pero que sigue rezagada en renta y con fuertes contrastes en bienestar entre sus principales ciudades y cabeceras de comarca. Si tomamos solo tres indicadores de los que ofrece el estudio–renta neta media por persona, esperanza de vida e Índice de Bienestar Social (IBS)– el mapa que emerge es el de una Extremadura donde no siempre los municipios con más dinero son los que muestran mejores niveles de bienestar o mayor longevidad. Y otro dato importante: la brecha con la media de España sigue siendo de casi 3.000 euros de media en los hogares extremeños

Renta: Cáceres supera ligeramente a Badajoz, aunque la brecha respecto a España es de un 20%

Con arreglo a los datos recogidos en el Atlas (provenientes de fuentes oficiales como el INE), la renta neta media por persona en Extremadura se sitúa en 12.320 euros anuales, frente a los 15.036 euros de la media española.La comunidad se queda en torno al 82 % de la renta estatal estableciéndose una brecha cercana al 20 % que condiciona buena parte del resto de indicadores sobre el bienesar.

Dentro de la región, la renta también se reparte de forma desigual. La provincia de Cáceres alcanza los 12.756 euros por persona, un 3,5 % por encima de la media extremeña, mientras que Badajoz se queda en 12.067 euros, un 2,1 % por debajo.

Entre los municipios de más de 5.000 habitantes, Cáceres capital encabeza el listado con 15.017 euros por persona, seguida de Badajoz (13.957 €), Navalmoral de la Mata (13.586 €), Plasencia (13.394 €) y Mérida (13.297 €). En el otro extremo aparecen Talayuela, que no llega a los 9.049 euros, y Aceuchal, que se queda en 9.995 euros, lo que genera un rango de renta de 5.968 euros entre el municipio con más ingresos y el que menos.

Esperanza de vida: Extremadura casi empata con el promedio estatal

Si se mira solo la esperanza de vida al nacer, la posición de Extremadura mejora. Las personas nacidas en la región viven de media 83 años, apenas ocho décimas menos que la media española, situada en 83,8 años. La brecha, en este caso, es mucho más estrecha que en renta.

Por provincias, la diferencia es de solo cuatro décimas: Cáceres alcanza los 83,3 años, mientras que Badajoz se queda en 82,9. Es decir, la provincia con menor renta per cápita (Badajoz) no es necesariamente la que peor resultado presenta en longevidad, lo que apunta a la influencia de otros factores más allá del nivel de ingresos.

A nivel municipal, las distancias se agrandan. Montehermoso es el municipio de más de 5.000 habitantes con mayor esperanza de vida, 84,7 años, por delante de Cáceres y Calamonte (84,2), y de Plasencia (84,1). En el lado opuesto, San Vicente de Alcántara se queda en 79,9 años, casi cinco menos que Montehermoso, mientras que localidades como Villafranca de los Barros (80,9), Fuente del Maestre (80,8) o Talayuela (80,7) también quedan por debajo de la media regional.

La comparación entre renta y esperanza de vida ofrece ejemplos llamativos: Montehermoso, que lidera el ranking de longevidad, cuenta con una renta neta por persona de 10.769 euros, por debajo de la media extremeña, mientras que otras ciudades con más renta presentan expectativas de vida similares o solo ligeramente superiores.

El Índice de Bienestar Social: Zafra y Cáceres lideran, Talayuela cierra la tabla

Para intentar resumir todas estas dimensiones, el Atlas incorpora un Índice de Bienestar Social (IBS) que combina siete grandes componentes (nivel socioeconómico, salud, empleo, oferta de servicios, accesibilidad, participación social y entorno natural) en un indicador sintético con base Extremadura = 100. Los municipios se comparan así entre sí tomando como referencia el promedio regional.

En el listado de municipios de más de 5.000 habitantes, ordenados de mayor a menor IBS, Zafra aparece en el primer puesto y Cáceres en el segundo. A continuación se sitúan Calamonte, Don Benito, Villanueva de la Serena, Plasencia y Mérida, todas ellas con índices de bienestar por encima de la media regional y que combinan un cierto dinamismo económico con una amplia oferta de servicios.

Mapa del bienestar en Extremadura / E. P.

En la parte central del ranking se encuentran localidades como Badajoz, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros o Villafranca de los Barros, que muestran niveles de bienestar intermedios pese a sus buenas cifras de renta o esperanza de vida.

Cerrando la tabla, el Atlas sitúa a municipios como San Vicente de Alcántara, Azuaga y Talayuela, que registran los índices de bienestar social más bajos entre los municipios de más de 5.000 habitantes. En el caso de Talayuela, ese menor bienestar se suma a la renta per cápita más baja de la serie (9.049 euros) y a una esperanza de vida algo inferior a la media regional (80,7 años).

Renta, salud y bienestar: un mapa de contrastes

La comparación conjunta de estos tres indicadores dibuja un mapa de contrastes claros dentro de la región. Las grandes ciudades y cabeceras comarcales con más renta –Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Don Benito o Navalmoral de la Mata– tienden a situarse en la parte alta del índice de bienestar, aunque no siempre lideran la esperanza de vida.

Por el contrario, algunos municipios con rentas más modestas logran resultados muy positivos en longevidad, como Montehermoso, mientras que otros con ingresos bajos y menor bienestar social se enfrentan a un horizonte más incierto, como Talayuela.

El balance que ofrece el Atlas es el de una Extremadura que ha conseguido niveles de esperanza de vida muy próximos a los del conjunto de España, pero donde la renta sigue siendo sensiblemente inferior y el bienestar social se concentra en unas pocas ciudades, dejando a buena parte del territorio en posiciones de desventaja, lo que abre, una vez más, el debate sobre cohesión y ordenación del territorio.

