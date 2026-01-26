"Todo lo que he ahorrado es para pagarle a Hacienda un pastizal": la presión que ahoga a los autónomos extremeños

"A nosotros con el IVA nos tienen un poquito asfixiados. Se supone que somos de primera necesidad y estamos pagando un 21%, me parece una exageración absoluta". Así describe su situación Miriam León, que regenta la Peluquería Los Ángeles Hair & Beauty, una de las más concurridas de Cáceres, situada en la calle Viena. Su queja se enmarca en un contexto de creciente fragilidad del pequeño comercio en Extremadura, donde a lo largo del último año se han cerrado una media de 27 establecimientos al mes y casi 12.000 autónomos han declarado ingresos mensuales inferiores a los 900 euros mensuales.

Esta gaditana aficanda en Cáceres explica que el último trimestre ha ido bien en cuanto al flujo de clientes y a los ingresos, pero con la llegada de enero, su cuenta baja: "Todo lo que he ahorrado es para pagarle a Hacienda un pastizal". León y su marido son los propietarios del negocio, del que depende el mantenimiento económico familiar. Señala además que los primeros meses del año suelen ser más complicados. "Nuestra condición es que no sabemos si vamos a llegar, y con tanto gasto ya te empiezas a agobiar porque tienes que mantener a los trabajadores".

Aunque agradece tener la posibilidad de contratar personal, reconoce que ser autónoma apenas le aporta ventajas a nivel de rentabilidad, "la única diferencia es la libertad". Y pese a contar con una clientela fiel, admite que los márgenes son muy ajustados. "No llego desahogada, me llega para vivir muy justa".

Miriam León regenta la Peluquería Los Ángeles Hair & Beauty / Rocío Muñoz

Este escenario de dificultades convive, no obstante, con una evolución del tejido empresarial. Entre enero y noviembre de 2025 se han constituido 1.279 sociedades mercantiles en Extremadura, según la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE. El dato confirma un incremento del 2,7% interanual, aunque el ritmo ha sido más moderado tras varios años de crecimiento más intenso, especialmente en 2024.

Trabajar y no llegar al SMI

Pese a las ayudas nacionales y regionales que se han puesto en marcha para favorecer la continuidad del emprendimiento en la región, miles de autónomos tienen dificultades para llegar a fin de mes y, para muchos, estos incentivos no resultan suficientes. Es una realidad que también describe Memi Gasco, al frente de la tienda de moda y confección Trapitos, ubicada en la calle San Pedro de Alcántara y abierta desde hace casi treinta años.

Gasco explica que los establecimientos físicos dedicados a la moda atraviesan una situación "horrorosamente mala", marcada por el cambio en los hábitos de consumo, el auge de las compras por internet y la competencia desigual con grandes plataformas que pueden ofrecer servicios como devoluciones, variedad de tallas o grandes volúmenes de stock. "Estamos abocados al cierre, y a todo eso se suma que nos fríen a impuestos. Hay autónomos que están pagando más de lo que realmente pueden asumir".

Memi Gasco, al frente de la tienda de moda y confección Trapitos / Rocío Muñoz

En su caso, tras hacer frente a los gastos fijos de luz, agua, alquiler y las obligaciones con Hacienda, reconoce que en muchos meses no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional. "Además, la administración no da facilidades: te retrasas un día y ya tienes un 20% de recargo. El IRPF trimestral es carísimo... Todo va en contra nuestra y no encontramos una ventanita en el cielo donde veamos un claro".

Para sostener el negocio, ha encontrado en los arreglos de ropa un nicho que le ayuda a mantener el negocio. Cada vez son más los clientes que acuden a su taller para ajustar prendas o arreglar ropa adquirida en otros comercios. Además, Gasco puntualiza que "es un sector que está en auge porque la gente gasta menos y arregla lo que ya tiene".

Ajustar los márgenes para no quedarte fuera

La experiencia de Zeus Carrero, propietario de la Jamonería Gourmet Extreibéricos y uno de los cortadores de jamón más reconocidos, le ha llevado a considerar que "ser autónomo hoy en día no es recomendable para nadie", por la falta de ayudas y el aumento continuado de impuestos y costes. Carrero subraya que, pese a haber incrementado su facturación un 25% durante la última campaña navideña, sus beneficios han caído un 42%. "Si antes el margen era diez, ahora es dos, para no quedarte fuera del mercado" y añade que en los últimos dos años se gana "un 60% menos que antes".

Zeus Carrero, propietario de la Jamonería Gourmet Extreibéricos / Rocío Muñoz

A su juicio, muchas empresas solo sobreviven si han podido ahorrar con anterioridad. "Si no, o cierras o despides empleados", advierte. "Nos piden que contratemos más gente, pero eso supone un gasto enorme. Si nos aprietan, nos quedamos solos, y eso significa más paro".

La realidad del trabajo autónomo en Extremadura se mueve así entre dos planos. Por un lado, la resistencia de quienes mantienen sus negocios abiertos pese al aumento de costes, la presión fiscal y la incertidumbre sobre el futuro. Por otro, un tejido empresarial que sigue generando iniciativas y nuevas sociedades, aunque aparentemente con márgenes más ajustados. Entre ambos extremos, miles de autónomos sostienen su actividad en un equilibrio frágil, lejos de los discursos simplistas y con una certeza compartida: trabajar no garantiza llegar a fin de mes.