La Junta de Extremadura y las Cámaras de Comercio lanzan un programa para impulsar la transformación mediante IA en doce empresas extremeñas

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, impulsa “AMPLIA” el Programa de Transformación Digital Avanzada mediante Inteligencia Artificial e Hiperautomatización, una iniciativa orientada a generar impacto real y medible en el tejido empresarial extremeño.

El programa, sin coste económico para las empresas participantes, seleccionará a 12 empresas extremeñas que recibirán acompañamiento especializado para identificar un reto prioritario, implementar un piloto de IA y definir una hoja de ruta que permita consolidar y escalar su transformación.

Con este programa se busca que las empresas participantes obtengan resultados tangibles y medibles, especialmente orientados a la reducción de costes y a la eliminación o automatización de tareas repetitivas, mejorando así su eficiencia y competitividad.

Además, el programa contempla la elaboración de un catálogo de buenas prácticas, que recogerá casos reales desarrollados durante el proyecto, incluyendo fortalezas detectadas, errores más habituales y soluciones aplicadas. Este material servirá como referencia para aquellas empresas que no hayan podido acceder directamente al programa, facilitándoles aprendizajes prácticos y replicables.

AMPLÍA, inteligencia artificial aplicada a tus retos de negocio. / EL PERIÓDICO

La convocatoria estará abierta del 23 de enero al 6 de febrero de 2026 y se seleccionarán las empresas distribuidas por tamaño - desde microempresas hasta medianas y grandes empresas - y con presencia en distintos sectores.

“Amplia” nace con una premisa clara: la tecnología sólo aporta valor cuando mejora cómo funciona la empresa y amplifica las capacidades del equipo. Por eso, el programa acompaña a las organizaciones desde la identificación de un caso de uso relevante hasta la puesta en marcha y validación de un piloto adaptado al contexto y necesidades de cada empresa.

Durante el programa, cada empresa trabajará con un equipo de expertos para realizar un diagnóstico personalizado, diseñar e implementar una solución de Inteligencia Artificial a medida, y elaborar una hoja de ruta para abordar futuros proyectos de innovación. El itinerario está diseñado para empresas que quieran dar un salto práctico en la adopción de estas tecnologías disruptivas y generar mejoras en su negocio.

Las empresas interesadas deberán presentar su solicitud a través del formulario online disponible en la web del programa durante el periodo de convocatoria. La selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Entre los requisitos para participar se incluye contar con centro de trabajo en Extremadura, disponer de una estructura mínima - al menos dos personas trabajadoras -, acreditar actividad en los meses previos y asumir el compromiso de participación y continuidad de la solución implantada.

Con esta iniciativa, se pone de manifiesto una vez más la apuesta regional por la digitalización avanzada del tejido empresarial de Extremadura, en el marco del Plan de Talento Digital 2025 y de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, impulsando un modelo de innovación práctica y sostenible y centrada en las empresas extremeñas, independientemente de su tamaño, sector y nivel de madurez digital.

Inscripción y bases: https://www.ampliaextremadura.com/