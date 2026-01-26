Más de 50 municipios extremeños se interesan por el plan de la Junta para construir 3.000 viviendas asequibles

Más de 50 municipios extremeños se han interesado por el 'Plan Habita', impulsado por la Junta de Extremadura para construir más de 3.000 viviendas asequibles antes del año 2027. Las primeras promociones ya están en marcha en ciudades como Cáceres, pero el objetivo es que la medida también tenga impacto en el mundo rural. Para conocer las necesidades reales de cada ayuntamiento, la empresa pública Urvipexsa llevará a cabo una encuesta como requisito previo antes de construir cualquier promoción.

Según explica la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ya se han adherido un total de 52 municipios, con la previsión de construir hasta 2.859 viviendas para su venta en régimen de protección oficial (VPO). "El objetivo es responder al déficit de vivienda asequible en la región, ofreciendo alternativas reales mediante la construcción de viviendas de VPO con diseño moderno, eficiencia energética y precios regulados", indica el departamento que dirige en funciones Manuel Martín.

Municipios adheridos al plan 'Habita Extremadura' para constuir más de 3.000 viviendas asequibles antes de 2027. / Juntaex

Estudiar la demanda

En este momento, lo "prioritario" es estudiar la demanda de vivienda en los municipios donde ya hay disponibilidad de suelo urbanizable. Para ello, Urvipexsa ha puesto a disposición de las personas y familias interesadas una encuesta como requisito imprescindible para el impulso de las distintas promociones de vivienda en cada localidad.

En base a los análisis de demanda resultantes se definirá la construcción de las viviendas, por lo que desde Urvipexsa insisten en la necesidad de que todas las personas que tengan un interés real en la adquisición de VPO las completen y las remitan al correo electrónico caceres@urvipexsa.es.

Se puede acceder a ellas a través de la web de Urvipexsa. Además, desde este año es requisito previo y obligatorio para este tipo de trámites estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, trámite que puede realizarse tanto en línea como de forma presencial.

Antes de 2027

El ‘Plan Habita’ es una de las medidas estrella anunciadas por María Guardiola en la pasada legislatura, y la principal junto a varias rebajas fiscales para hacer frente al problema de la vivienda. El objetivo es construir más de 3.000 viviendas de protección oficial (VPO) antes del año 2027, tanto en ciudades como en pequeños municipios. La cifra se ha establecido en base a un estudio previo de necesidades elaborado por la Administración, pero podrían ser más si hay demanda.

La empresa pública Urvipexsa es la encargada de gestionar el plan: pone a disposición de las empresas suelo público urbanizable propiedad de la Junta, y colabora también con los ayuntamientos interesados para que puedan ceder terreno municipal. Tras la firma de un convenio con 11 entidades bancarias para facilitar hipotecas subrogadas, la Junta ha activado el plan con las primeras licitaciones para la redacción del proyecto de 427 viviendas en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo.

Precio asequible

Todas las viviendas compartirán tres características: "diseño genuino", ahorro energético y precio asequible. Para optar a ellas, los interesados deben inscribirse en el nuevo Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Extremadura y cumplir dos requisitos: que la que vayan a adquirir sea su primera casa y que su renta no supere los 37.800 euros anuales (4,5 veces el Iprem).

Al tratarse de VPO de régimen especial los pisos tributan al 4% de IVA frente al 10% fijado para el resto del mercado. Los bancos cubren el 80% de la hipoteca y los compradores deben aportar el 20% restante, pero para ello se pueden beneficiar de las diferentes líneas de ayudas que ya tiene habilitadas el Ejecutivo autonómico. Entre ellas el aval joven o la ayuda directa a la entrada, consistente en una subvención de 9.000 euros o 10.000 si el solicitante es menor de 36 años.

Hipotecas subrogadas

Abanca, Banca Pueyo, BBVA, Santander, Bankinter, Caixa Bank, Ibercaja, Sabadell, Unicaja, Cajalmendralejo y Caja Rural de Extremadura son las entidades bancarias que participan en el programa. se comprometen en una primera fase a aportar financiación para la construcción de las viviendas (unos 400 millones de euros) y después a facilitar hipotecas subrogadas. Eso sí, las condiciones de los préstamos a los compradores "se verán en cada una de las promociones" y estarán sujetas a la casuística particular.