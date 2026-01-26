PP y Vox siguen lejos del acuerdo en Extremadura un mes después de las elecciones

Un mes después de las elecciones autonómicas en Extremadura, el PP y Vox siguen lejos de cerrar un acuerdo para la investidura de María Guardiola. Tras un primer choque por la composición de la Mesa de la Asamblea, las negociaciones continúan encalladas en el reparto de consejerías, sin que desde la pasada semana se hayan producido avances significativos.

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado que el PP y Vox han mantenido únicamente "dos reuniones" de "cordialidad y poco más", siempre a iniciativa de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, de cara a la gobernabilidad de la región.

Bautista ha afirmado que se están diciendo "muchas cosas que no son verdad" y ha lamentado "profundamente que se utilice y se engañe a la gente", al tiempo que ha pedido distinguir "el teatro de la política, de la realidad política". En este sentido, ha negado que exista una negociación permanente: "Que nadie piense que hay una línea permanente abierta, reuniones diarias o innumerables llamadas de teléfono. No es verdad".

Según ha explicado en una entrevista en Cope, las reuniones "no fueron muy extensas" y en ellas "tampoco ha dado tiempo a mucho", aunque sí ha habido un intercambio de documentación que el PP no va a revelar "por respeto", pero que, a su juicio, "desmontaría lo que se viene diciendo contra el PP de Extremadura y María Guardiola".

Oferta "muy generosa"

Bautista ha insistido en que Guardiola "ha puesto toda su agenda a disposición", y a principios de enero ofreció a Vox formar parte del gobierno, con "posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo de forma muy generosa y proporcional". "Si hubiese sido por nosotros, nos hubiéramos sentado todos los días", ha señalado, al considerar que la situación "debería ir de Extremadura" y no de los partidos.

Asimismo, ha subrayado que Guardiola ha ofrecido a Vox "posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo de forma muy generosa y proporcional", y ha defendido queal reconocer sus resultados electorales "desde el primer momento".

Sin reuniones recientes

El objetivo del PP, ha concluido, es "en todo momento" alcanzar un acuerdo que "dé estabilidad a Extremadura", aunque ha reconocido que "no está en nuestra mano". Nnadie ha respetado más a los votantes de Vox que Guardiola", ha subrayado.

En esta misma línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes a Vox "proporcionalidad" en sus exigencias y ha reprochado a Santiago Abascal que su formación dedique más tiempo a criticar al PP que al Gobierno de Pedro Sánchez. "Yo cuando observo a algunos dirigentes de Vox que dedican más tiempo a criticar al señor Feijóo que al señor Sánchez, creo que hay mucho militante en Vox que se está preguntando por qué", ha declarado en una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press.

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Tercera fuerza

Feijóo ha recordado que el PP ha obtenido "el mejor resultado de su historia" en Extremadura, con más escaños que Vox y que el PSOE juntos, y ha insistido en que cualquier acuerdo debe ajustarse a esa realidad parlamentaria. "Si uno saca 29 escaños, es la primera fuerza, y otro saca 11, lo lógico es que haya un entendimiento con proporcionalidad, que es lo que hemos planteado", ha afirmado.

En este contexto, ha subrayado que el PP ha facilitado la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea pese a que podría no haberlo hecho, al considerar que, como tercer partido, "tiene derecho a estar" en el órgano rector del Parlamento.

"Vamos a seguir trabajando para dar estabilidad, porque es nuestro compromiso", ha señalado tras repetir que "el tercero no puede condicionar y mandar en el Legislativo y ser determinante en el Ejecutivo". "Eso no es proporcionalidad", ha añadido.

Peticiones "extraordinariamente razonables"

Por su parte, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fuster, ha asegurado que la campaña electoral en Aragón no "debería dificultar" un pacto con el PP en Extremadura y ha instado a la presidenta en funciones a elegir con quién quiere gobernar. En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fuster ha reconocido que en la última semana no se han producido avances, aunque ha defendido que las peticiones de Vox son "extraordinariamente razonables".

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba / VOX

Fúster ha sostenido que es Guardiola quien debe decidir si quiere seguir "por la senda del socialismo" o alcanzar un acuerdo con Vox. "Ella sabe que queremos más campo, más industria, más trabajo y que la ideología no se meta en la gestión. Que elija", ha reiterado tras insistir en que su formación está "en la mejor disposición" para pactar.

El calendario avanza

Mientras tanto, el calendario avanza. Tras la constitución de la Asamblea el pasado martes, el Reglamento de la Cámara concede un mes de plazo para la investidura. El presidente del Parlamento, Manuel Naharro debe iniciar ahora una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y proponer candidato a la Junta de Extremadura, como muy tarde el 10 de febrero.

Tras la convocatoria, el Reglamento concede otros 15 días para celebrar el pleno de investidura, previsto para finales del mes de febrero haya o no acuerdo entre el PP y Vox. Si esta primera investidura falla, pueden convocarse tantos intentos como sea necesario, pero si en un plazo de dos meses no hay gobierno, la Asamblea se disuelve automáticamente y habría que convocar nuevas elecciones.