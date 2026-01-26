El restaurante extremeño Tupío, entre los doce elegidos para los primeros 'pop-ups' de la Guía Repsol en Madrid

La gastronomía extremeña tendrá presencia destacada en Madrid a través de Guti Moreno, chef del restaurante Tupío, en Miajadas (Cáceres), que participará en el mes de abril en 'Fresh!', el nuevo ciclo de pop-ups gastronómicos mensuales impulsado por Guía Repsol.

La iniciativa se desarrollará en El Puesto de Guía Repsol, situado en el Mercado de Vallehermoso, y reunirá a jóvenes cocineros de toda España que representan la nueva vanguardia culinaria, todos ellos reconocidos con Soles Repsol. El formato propone un menú único por 45 euros, con un solo pase para comer y un aforo máximo de 30 comensales, con reservas disponibles a través de la app de Guía Repsol.

Propuesta con sello de la tierra

La presencia de Tupío en este ciclo refuerza la proyección nacional del proyecto gastronómico liderado por Guti Moreno, que se ha consolidado en poco tiempo como uno de los referentes culinarios de Extremadura. El restaurante cuenta con un Sol Repsol y ha sido incluido recientemente entre los establecimientos recomendados por la Guía Michelin, un aval que reconoce la regularidad de su propuesta y el cuidado del servicio.

Ubicado en el complejo hotelero Finca La Desa, Tupío desarrolla una cocina profundamente ligada al territorio, con protagonismo de la caza, los productos de temporada y las verduras de proximidad, algunas procedentes de su propio huerto. Su propuesta se articula a través de menús degustación que reinterpretan la tradición extremeña desde una mirada contemporánea, poniendo en valor el origen y la identidad del producto.

Cocina de origen, campo y temporada

La filosofía del proyecto se apoya en una cocina reconocible, sin artificios, donde la técnica acompaña al producto y la temporalidad marca el ritmo de la carta. Esa visión, centrada en lo rural y lo silvestre, será la que Guti Moreno traslade a Madrid durante su participación en 'Fresh!', donde presentará una propuesta que conecta el campo extremeño con la mesa urbana.

Calendario con nuevos nombres de la gastronomía

El ciclo 'Fresh!' arrancará el 29 de enero con OSA (2 Soles Guía Repsol), el proyecto madrileño de Sara Peral y Jorge Muñoz .

con (2 Soles Guía Repsol), el proyecto madrileño de . Los días 26 y 27 de febrero , el relevo lo tomarán Beatriz y Rodrigo Fernández , del restaurante Arsa (1 Sol), desde Logroño.

, el relevo lo tomarán , del restaurante (1 Sol), desde Logroño. El 11 y 12 de marzo , será el turno de Pedro Aguilera , de Mesón Sabor Andaluz (1 Sol), con una propuesta centrada en las verduras.

, será el turno de , de (1 Sol), con una propuesta centrada en las verduras. En abril , llegará a Madrid Guti Moreno con Tupío (1 Sol), llevando la cocina de caza y paisaje extremeño al Mercado de Vallehermoso.

, llegará a Madrid (1 Sol), llevando la cocina de caza y paisaje extremeño al Mercado de Vallehermoso. El 7 y 8 de mayo , cocinarán Javier Sanz y Juan Sahuquillo , de Cañitas Maite (1 Sol).

, cocinarán , de (1 Sol). El 10 de junio , participará Iris Jordán , de Ansils (1 Sol), y el 1 y 2 de julio , Diego Sanz , de Caleña (1 Sol), desde Ávila.

, participará , de (1 Sol), y el , , de (1 Sol), desde Ávila. Tras el verano, el 23 y 24 de septiembre , será el turno de Fontané , la última apertura vinculada a los hermanos Roca, en San Julià de Ramis.

, será el turno de , la última apertura vinculada a los hermanos Roca, en San Julià de Ramis. El 22 y 23 de octubre , cocinarán Javi Rivero y Gorka Rico , de AMA (2 Soles).

, cocinarán , de (2 Soles). El 12 y 13 de noviembre , llegarán Alejandro Paz y Olga García , de Fuentelgato (1 Sol), desde la serranía de Cuenca.

, llegarán , de (1 Sol), desde la serranía de Cuenca. El ciclo se cerrará el 10 y 11 de diciembre con Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, de Ceibe (1 Sol), en Ourense.

Más allá de los pop-ups

Guía Repsol ha señalado que esta iniciativa refuerza su papel como prescriptora gastronómica, alineada con una generación de cocineros comprometidos con la sostenibilidad, el producto local y una cocina con identidad propia. Además de 'Fresh!', El Puesto contará con una programación paralela que incluye planes familiares, noches de cócteles y propuestas especiales protagonizadas por chefs con Soles Repsol.