200 orientadores educativos abordan la PAU 2026, que Extremadura celebrará del 2 al 4 de junio

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Extremadura se celebrará en convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, según ha fijado la Comisión Organizadora de la PAU. La proximidad de los exámenes ha motivado este martes el XVIII Encuentro Regional de Orientadores – UEx, celebrado en Mérida, en el que han participado 200 orientadores educativos de centros de toda la región para abordar la organización de la prueba, la normativa vigente y el proceso de admisión universitaria.

La jornada ha estado organizada por el Servicio de Información y Atención al Alumnado de la Universidad de Extremadura (UEx) y se ha planteado como un espacio de coordinación para que los orientadores dispongan de la información necesaria con la que asesorar al alumnado en una etapa clave de transición.

El acto ha sido inaugurado por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, Mª del Pilar Pérez, quien ha puesto en valor el papel de estos profesionales “no solo desde el punto de vista académico y profesional, sino también desde el bienestar emocional”.

Acompañamiento en un momento clave

Pérez ha reconocido especialmente la labor que desarrollan los orientadores en un momento de “gran presión” para el alumnado, como es la preparación de la PAU. Según ha señalado, su trabajo contribuye a que “las desigualdades que puedan darse en los alumnos no se reflejen en los resultados”, gracias a un acompañamiento personalizado e informado.

En el encuentro también han participado la vicerrectora adjunta al rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, y la responsable del Servicio de Información y Atención al Alumnado, Irene Cabañas.

Sin cambios en el modelo de la PAU

Durante la jornada se ha recordado que la convocatoria de la PAU 2026 no presenta novedades, una circunstancia que, según ha destacado la secretaria general, contribuye a la tranquilidad del alumnado y de las familias.

Las instrucciones generales para el curso 2025-2026 mantienen las pautas de la convocatoria anterior, consolidando las adaptaciones introducidas al nuevo marco normativo y reforzando la homogeneidad en fechas, horarios, duración, estructura de las pruebas y criterios de evaluación, en línea con otras comunidades autónomas.

Medidas de apoyo a la orientación

Desde la Consejería de Educación, Pérez ha recordado que se han ido incorporando medidas para paliar la sobrecarga de trabajo de los orientadores, como la incorporación de dos profesionales adicionales en los centros con más de 840 alumnos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la formación continua, especialmente en un contexto de cambios sociales y normativos, para garantizar un asesoramiento adecuado y actualizado al alumnado.

Fechas y plazos

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la presentación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU 2026), a cargo de M.ª de la Paz González Rodríguez, coordinadora de la PAU y miembro de la Comisión , quien ha explicado que la estructura de la prueba se mantiene en los mismos términos que en la convocatoria anterior.

Durante la sesión se han detallado las fechas y plazos de interés, entre ellos el plazo para solicitar adaptaciones, abierto hasta el 28 de febrero, la matrícula para la PAU —que deberá formalizarse en la secretaría del centro donde se obtuvo el título— y el calendario de celebración de las pruebas: 2, 3 y 4 de junio para la convocatoria ordinaria y 30 de junio, 1 y 2 de julio para la extraordinaria.

También se ha informado sobre el calendario de preinscripción en la UEx, previsto para la segunda quincena de junio, cuya información estará disponible en la web institucional.

En este bloque informativo han intervenido Lara Valero, del Servicio de Acceso de la UEx, María José García Díaz, jefa del Servicio de Coordinación Educativa de la Junta de Extremadura, y José Antonio Pariente, presidente del tribunal de la PAU, quienes han resuelto dudas planteadas por los asistentes y han ofrecido información práctica sobre el funcionamiento del proceso de acceso a la universidad.

La jornada concluyó con un espacio específico dedicado a las adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas, a cargo de la Unidad de Inclusión y Atención Educativa, en el que se abordaron los procedimientos, recursos y medidas disponibles para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.