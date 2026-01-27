El campo extremeño traslada a Guardiola sus reivindicaciones por Mercosur, la PAC y la ley de la cadena: “La situación es insostenible”

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha mantenido este martes una reunión con responsables de las principales organizaciones profesionales agrarias de la región (UPA-UCE, Apag Extremadura Asaja, La Unión y Asaja Extremadura) para abordar el impacto que puede tener en el sector la reciente firma del acuerdo de asociación UE-Mercosur. También otros asuntos que han llevado a los agricultores y ganaderos a movilizarse en las últimas semanas, como la propuesta de la PAC realizada por la Comisión Europea o la aplicación de la ley de la cadena alimentaria.

A la finalización del encuentro, al que ha asistido también la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, Guardiola ha agradecido “la franqueza” mostrada por las organizaciones agrarias y su “disposición al diálogo en un momento complejo para nuestro campo. Son días de muchas reivindicaciones y cuando los agricultores y los ganaderos salen a la calle, no les falta razón. Y nosotros, desde el Gobierno, lo que hemos querido hacer es lo que hemos venido haciendo siempre, que es escucharles”, ha agregado.

Contra Mercosur

“No compartimos el acuerdo de Mercosur validado por Pedro Sánchez”, ha asegurado Guardiola. “Y no porque estemos en contra de los acuerdos comerciales, que pueden beneficiar a nuestra economía”, ha matizado, sino porque los productores europeos deben tener “las mismas oportunidades y no se puede utilizar al sector agrario siempre como moneda de cambio”. En este sentido, ha argüido que “nuestros agricultores y ganaderos no producen en las mismas condiciones que lo hacen los de países terceros y esto es consecuencia del Pacto Verde, que tiene, entre otras exigencias, la limitación del uso de fitosanitarios que no tienen los países de Mercosur. Por tanto, es imprescindible que exista reciprocidad”.

Asimismo, ha defendido que, para que este pacto comercial “sea visto como una oportunidad para nuestro campo”, tiene que incluir cláusulas de salvaguardia para la “protección del precio de nuestros productos” y establecerse “controles en frontera que sean efectivos, que sean automáticos y que garanticen que los productos que entran tengan las mismas exigencias que los de la Unión Europea, entre otras cosas, por una cuestión de seguridad alimentaria”.

Rechazo a propuesta de PAC

En cuanto a la reforma de la PAC, la líder del Ejecutivo extremeño ha vuelto a reiterar “nuestro rechazo a la propuesta” de la Comisión Europea, que ya se recogió en la firma de un documento conjunto con las organizaciones agrarias y con las cooperativas agroalimentarias. Este planteamiento inicial “no recoge los intereses especiales del sector agrario y tampoco garantiza la soberanía alimentaria de la Unión Europea”, ha aseverado. Por este motivo, ha abogado por una “PAC que tenga un presupuesto fuerte que permita garantizar la rentabilidad de nuestros productores y un presupuesto diferenciado, porque con esta propuesta no tenemos una PAC verdaderamente común”. “El Gobierno de España tiene que defender en Bruselas a nuestro campo”, ha remachado.

Valoración de las organizaciones

Desde UPA-UCE Extremadura se ha entregado este martes a la presidenta extremeña un documento que recoge las principales reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la región. “Nuestra tabla reivindicativa incluye los motivos por los que hemos salido a la calle en las dos últimas semanas”, ha destacado el secretario general de esta organización agraria, Óscar Llanos. En este texto se hace especial hincapié en las medidas que son competencia de la propia Junta, como la activación de los observatorios de precios regionales; la realización y actualización de estudios de costes de producción rigurosos en los sectores más importantes; la realización de campañas de información dirigidas a la industria, intermediarios y distribución sobre los estudios de costes de las principales producciones, así como inspecciones sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena a la industria e intermediarios por parte de los inspectores regionales para determinar el cumplimiento de la Ley.

Llanos ha calificado la reunión de “fructífera” y ha considerado que debe ser el Gobierno autonómico el que “lidere la defensa del campo extremeño” frente “a los acuerdos comerciales con terceros países”. Ha exigido tanto el Partido Popular como al Partido Socialista que trabajen en las cláusulas de salvaguardia "que se tienen que votar antes de que se tome una decisión” sobre el acuerdo con Mercosur. En lo que atañe a la ley de la cadena alimentaria, Llanos ha pedido a la presidenta en funciones que desde la Junta se “proteja a los agricultores y ganaderos frente a la industria y los contratos” que hacen que en ocasiones se tenga que vender por debajo de los costes de producción.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha agradecido de inicio “la celeridad” de la presidenta de la Junta a la hora de recibir a las organizaciones agrarias, al tiempo que ha precisado que también se tiene solicitada una reunión con el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, y “estamos a la espera de que en los próximos días nos podamos reunir con él”.

Sobre el encuentro, ha informado de que le han transmitido a Guardiola “los cinco puntos principales” de sus reivindicaciones y de que le “hemos instado a que lidere" las peticiones del campo extremeño, que está “viviendo una situación muy crítica”. “Hay muchos problemas, hay una situación insostenible y ante esto queremos respuestas eficaces por parte del Ministerio”, ha esgrimido Metidieri. Para la reforma de la PAC ha exigido en que “sea un presupuesto único y sin recortes”, y por lo que respecta a Mercosur, se le ha pedido a Guardiola que, respecto a la europarlamentaria [extremeña, Elena Nevado] del Partido Popular, que “votó a favor del acuerdo”, que “si la puede cesar, que la cese, y si no, que por responsabilidad”, “debería dimitir y dejar su cargo”.

Por su parte, Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, ha destacado que María Guardiola “ha asumido el compromiso de decir no a este tratado de Mercosur, tal y como está planteado”, por lo que le ha planteado que propicie que “los eurodiputados del Partido Popular, cuando se produzca la votación en el Parlamento Europeo, cambien de opinión, salvo que haya modificaciones sustanciales”. Igualmente, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que respete la voluntad democrática del Parlamento Europeo”. “Él es el responsable, si esto se pone en marcha, de lo que puede ser la destrucción de la agricultura europea”.

“La presidenta comparte nuestra opinión sobre Mercosur y sobre la PAC”, ha resumido Luis Cortés, secretario general de La Unión, al finalizar el encuentro, si bien ha matizado que “los europarlamentarios del Partido Popular no pueden votar en el Parlamento Europeo en contra de lo que dice la presidenta de Extremadura o el presidente de Castilla y León”, e “ir por libre”. “La eurodiputada cacereña del Partido Popular ha votado en contra de los intereses agrarios de los agricultores y ganaderos de Extremadura”, ha recordado.

“El acuerdo con Mercosur, tal como está, no se puede aprobar”, ha continuado Cortés, porque les llevaría a ser “agricultores y ganaderos de segunda en nuestra propia tierra”.

En relación al calendario de movilizaciones del sector, ha subrayado que desde La Unión de Extremadura se “ha invitado al resto de organizaciones agrarias” a tomar parte el día 11 de febrero, en Madrid, en la manifestación en la que “queremos meter 1.500 tractores en Madrid, de los cuales desde Extremadura tiene que salir entre 50 y 100”. “No estamos dispuestos a permitir declaraciones como la del presidente del Gobierno, en el sentido de que, diga lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, él quiere que el acuerdo de Mercosur siga hacia adelante. No se puede permitir que un presidente de un país haga estas declaraciones, como no se puede permitir que el principal partido del Parlamento Europeo, que es el Partido Popular, vote en contra de los intereses de agricultores y ganaderos”, ha remachado.