Ecologistas en Acción alerta del “retroceso” de la educación ambiental en Extremadura y reclama un giro a la Junta

Ecologistas en Acción ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas de educación ambiental de la Administración regional para que Extremadura vuelva a ser un “referente claro” en esta materia. La organización considera que el impulso debe realizarse de forma coordinada con los municipios, las diputaciones y otros organismos, con programas estables y una planificación que llegue al conjunto del territorio.

La petición coincide con la conmemoración este lunes del Día Internacional de la Educación Ambiental, en el marco del cual el colectivo denuncia el “retroceso” que, a su juicio, se está produciendo en la comunidad. Entre las causas, señala la “falta de motivación política, presupuesto y un mal enfoque”, elementos que estarían debilitando la educación ambiental tanto en su vertiente divulgativa como en la red de equipamientos.

Situación de centros

En este sentido, Ecologistas en Acción advierte de la situación de distintos centros de educación e interpretación ambiental en la región, que —según su valoración— se encuentran “cerrados, en mal estado, e incluso han desaparecido”, con especial incidencia en instalaciones de ámbito municipal o gestionadas por mancomunidades.

Como ejemplos, cita el centro de interpretación para las grullas de Moheda Alta, el centro del embalse de Arroyoconejos en Higuera de Llerena, el centro de la Pisá del Caballo en Cabeza la Vaca y el centro de interpretación de la naturaleza en Tentudía.

La organización ecologista añade que la “mayoría” de los municipios integrados en la Red Natura carecen de inversiones en centros de interpretación y educación ambiental. A ello suma una crítica a iniciativas que —según afirma— se están presentando como educación ambiental cuando, en realidad, serían programas de fomento de la caza que “no tienen nada que ver” con esta disciplina.

Educación no reglada

Por último, Ecologistas en Acción sostiene que la falta de impulso político en la educación ambiental no reglada se refleja también en la “falta de actividad” del Consejo Regional de Educación Ambiental, que —según indica— no se reúne desde 2018. En su análisis, esta ausencia de dinamización se acompaña de una “falta de programas, formación y presupuestos” tanto a nivel regional como municipal.

Con este pronunciamiento, el colectivo pide recuperar una estrategia pública que refuerce la educación ambiental como herramienta de sensibilización y participación ciudadana, y que devuelva a Extremadura un papel destacado en este ámbito.