Extremadura cierra 2025 con la tasa de paro más baja en 19 años y récord de ocupados tras sumar 19.000

El mercado laboral extremeño ganó 19.100 ocupados en el cuarto trimestre de 2025, una subida del 4,58% respecto al mismo período del año, mientras que el número de desempleados bajó en 7.500 personas, un -10,01%. De esta forma en número de ocupados en la comunidad se sitúa en 436.000 extremeños y la cifra de desempleo cayó hasta los 67.600 parados.

Son los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que muestran que Extremadura registra el segundo mayor incremento porcentual de la ocupación entre las comunidades autónomas y el tercer mayor descenso del desempleo.

Así, la comunidad alcanza una tasa de paro del 13,42% entre octubre y diciembre, ligeramente inferior a los tres meses anteriores (13,56%) y es la más baja de un trimestre desde el año 2007. Ese año, entre julio y septiembre fue del 12,34%, según el INE.

Aun así, la tasa de paro de Extremadura es la segunda más alta en el conjunto de las comunidades, solo precedida por Andalucía, y también está más de tres puntos por encima de la media nacional, que se sitúa por primera vez por debajo del 10%. La tasa de actividad, por su parte, se sitúa en el 55,2%

En comparación con el trimestre anterior (de julio a septiembre), la cifra de ocupados disminuyó en 1.300 personas, un -0,29%, y la de parados en 1.000 personas, un -1,46%.

El desempleo femenino en la región, seis puntos por encima del masculino

Por sexos, del total de desempleados en Extremadura, 39.600 son mujeres, lo que supone una tasa de paro del 16,91%, y 28.000 son hombres, con una tasa seis puntos inferior a la de las mujeres, del 10,39%.

En cuanto a las personas ocupadas, 241.500 son hombres, lo que indica una tasa de actividad de 60,13%, y 194.500 son mujeres, cuya tasa de actividad se sitúa diez puntos por debajo, del 50,44%.

Según los últimos datos de la EPA, la población activa de Extremadura se cifra en 503.600 personas, lo que supone un descenso de 2.300 personas (-0,45 %) con respecto al trimestre anterior, mientras que se ganan 11.600 activos (2,35%) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por provincias, Badajoz ha cerrado el cuarto trimestre del año con 43.400 desempleados, una tasa de paro del 13,43%, y Cáceres suma 24.200, del 13,41%. Y el número de ocupados en la provincia pacense se sitúa en 279.700 frente a los 156.400 que se contabilizan en la de Cáceres.

A nivel general, en España, el mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde el inicio de 2008. Así, durante 2025 el paro se redujo en el conjunto del país en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

La Junta destaca la convergencia del empleo con España

Entre las primeras valoraciones del la EPA, destaca la de Junta de Extremadura que celebra el descenso de parados u el aumento de ocupados en 2025, que acaba con 436.000 ocupados, lo que supone un crecimiento en 19.100 en variación interanual y "el mejor registro histórico para un fin de año desde el 2002".

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha destacado además que la región ha ganado 53 trabajadores al día en los últimos meses, una cifra que se acelera respecto a trimestres anteriores, según recoge la Junta en nota de prensa.

Nevado ha subrayado también la convergencia con España en términos de empleo, dado que la tasa de crecimiento en la región ha sido del 4,6%, mientras que en el ámbito nacional esta se sitúa en 2,77 %. Además, "seis de cada 10 nuevos ocupados son mujeres, alcanzando registros históricos con 194.500 ocupadas", ha señalado.

En cuanto a los jóvenes, la secretaria general de Empelo ha asegurado que "hoy tienen más futuro y más oportunidades laborales"; en el tramo de edad de los menores de 25 años, "el ritmo de crecimiento de la ocupación ha sido cercano al 3%".

Nevado también ha destacado que el sector privado se ha comportado una vez más de manera positiva, creciendo en tasas interanuales un 2,4%, y considera muy importante la subida producida en los autónomos, ya que, de acuerdo con los datos de la EPA, Extremadura ha ganado 7.100 autónomos elevando su número a los 79.400. En este sentido, ha recordado que el nuevo decreto de impulso a los autónomos, publicado en el DOE la semana pasada, contempla importantes novedades, como el Tres más uno, los 960 euros para los autónomos que no llegan al SMI o la tarifa quédate para los mayores de 65 años.

Asimismo, Nevado ha subrayado que la tasa de desempleo ha descendido con más fuerza que la general, 2,2 puntos, hasta situarse en mínimos para un cuarto trimestre, con una tasa del 16,9 %, permitiendo reducir la brecha de género. "Extremadura supera previsiones y ha mostrado en 2025 un dinamismo laboral sólido innegable, que repercute en oportunidades para los ciudadanos", ha expresado.

El PSOE reprocha que el adelanto electoral destruye 1.300 empleos

Para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, el adelanto electoral en Extremadura no sólo ha supuesto un coste de siete millones de euros a las arcas autonómicas, sino también la destrucción de 1.300 empleos, que es el número de ocupados menos del último trimestre respecto a julio-septiembre de 2025. "Mientras en España se creaban 76.000 empleos, en Extremadura se destruían 1.300", ha aseverado la diputada, que ha achacado esta cifra al fracaso de la negociación presupuestaria que llevó al adelanto electoral en Extremadura.

En rueda de prensa, ha señalado que la EPA arroja también cifras positivas, sobre todo en comparativa interanual, "de lo que nos alegramos", pero ha advertido de que los datos "distan todavía mucho de la media nacional", donde la tasa de paro es inferior al 10% mientras que en Extremadura se sitúa en el 13,4 %, la segunda más alta de las comunidades autónomas.

Álvarez ha subrayado que Extremadura sigue "paralizada" y ha vaticinado que el dato negativo de la EPA del cuarto trimestre de 2025 vaya a repetirse en el primero de 2026. Frente a ello, ha valorado que Extremadura sea una de las regiones que más se beneficia revalorización pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional y ha preguntado a los diputados nacionales del PP que harán cuando haya que votar en el Congreso la subida de este último.

Vox asegura que el paro baja "porque los extremeños se van"

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox Extremadura ha advertido de que los trabajadores extremeños son cada vez más pobres a pesar de tener empleo, ha lamentado que la región siga registrando la tasa de paro juvenil más alta del país y ha afirmado que el paro baja en la región "porque los extremeños se van de Extremadura, sobre todos los jóvenes".

Por ello, su diputada Beatriz Muñoz Rodríguez ha solicitado "que se apliquen políticas activas de empleo y que se cree empleo de calidad con unos salarios dignos que permitan a los ciudadanos llegar a final de mes". El partido considera "muy preocupante" que la cifra de personas activas haya descendido en 2.300, y la de ocupadas en 1.300, respecto al trimestre anterior. Y "más grave aún", ha subrayado, es que el colectivo de menores de 25 años ha perdido 4.000 personas activas y 4.000 ocupadas, con lo que "el paro baja porque los extremeños se van de Extremadura, sobre todos los jóvenes".

Unidas achaca los datos "históricos" a la "buena marcha" de la economía nacional

Para Unidas por Extremadura los datos de la última EPA son "históricos", pero el partido advierte de que si la comunidad autónoma no cambia su modelo productivo seguirá estando "a la cola" y padeciendo paro crónico y emigración juvenil. En rueda de prensa, el diputado de la confluencia y secretario tercero de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, José Francisco Llera Cáceres, ha señalado que el motivo de los "buenos datos" conocidos hoy están en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central, la "buena marcha" de la economía nacional y la subida del salario mínimo interprofesional.

Sin embargo, ha apuntado "algunas sombras" en el caso de Extremadura, como que la tasa de desempleo sigue siendo "muy elevada" con un 13,4%, más de tres puntos por encima de la media estatal. A ello suma también que el trabajo que se crea es "precario y temporal", que los mayores de 55 años tienen más dificultades que los del resto del país para acceder al mercado laboral, que la tasa de paro juvenil es "elevadísima" al situarse por encima del 37%, y que la brecha de empleo sigue siendo "muy preocupante".

"Mientras se habla de récord en España, Extremadura continúa en el furgón de cola y apenas converge, está atrapada en un modelo de precariedad, estacionalidad y exclusión de nuestra juventud", ha lamentado Llera Cáceres.

El PP apela a continuar la tendencia "positiva"

Desde el PP, el portavoz del Grupo Parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, ha apelado a seguir en la senda de creación de empleo marcada en la región por la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola. Ha asegurado que la tendencia "positiva" de la EPA debe continuar en la región para posicionar a Extremadura "en el lugar que corresponde y seguir copando con datos positivos los principales rankings".

El portavoz 'popular' ha apostillado que este cambio de tendencia que disfruta Extremadura es fruto de la puesta en marcha de políticas transversales tales como las tres bajadas de impuestos, las ayudas para contratación de desempleados, recién titulados de universidad o formación profesional.

Tamnién ha destacado el aumento de mujeres ocupadas, que ha crecido en 11.600 desde diciembre de 2023. "Demostrando su apuesta firme por la mujer y la mejora de sus derechos, apoyando el empleo femenino con ayudas para el relevo generacional, la creación de empleo o exención de la cuota de autónomas durante 24 meses para las mujeres que se hayan incorporado a su actividad tras la baja de maternidad", ha dicho.

Los sindicatos advierten de problemas estructurales y piden diálogo social

Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han celebrado este martes la mejoría del empleo en Extremadura en 2025, pero han advertido de los problemas estructurales que afectan al mercado laboral, como la precariedad o la brecha de género, y han abogado por fortalecer el tejido industrial.

En un comunicado, UGT ha mostrado su preocupación porque haya 17.000 afiliados menos a la Seguridad Social respecto a las cifras de la EPA y ha destacado que el empleo creado en 2025 ha beneficiado más a las mujeres (+11.700) que a los hombres (+7.300), pero la brecha de género se ha ampliado, ya que ellas representan ya el 59% del total del paro. “Las políticas activas de empleo están funcionando, pero deben centrarse en quienes más dificultades tienen: mujeres, mayores de 55 años y parados de larga duración”, ha subrayado UGT, que ha apostado por reforzar el diálogo social.

Asimismo, CCOO ha subrayado que los buenos datos de 2025 no pueden esconder que mucho del empleo que se crea es estacional y de baja calidad y por ello ha defendido también el diálogo social como la mejor herramienta para dar respuesta a estos problemas estructurales.

A su juicio, las políticas activas de empleo concertadas con los agentes sociales han demostrado ser el mejor camino para reducir la temporalidad y dignificar las condiciones de trabajo, pero es evidente que aún queda camino por recorrer en la disminución del paro y de la brecha de género y en las dificultades para las personas jóvenes para encontrar empleo.

Por su parte, el presidente de CSIF, Benito Román, ha considerado que la región presenta “claros signos de mejora” en cuanto al empleo, “pero sigue necesitando un tejido industrial fuerte que contribuya a un mayor desarrollo económico y competitividad que se traduzca en más y mejores puestos de trabajo”. Así, ha señalado que aunque los datos son buenos en todos los parámetros en términos interanuales, se observa un descenso del número de activos y de ocupados en los últimos tres meses del año.

A su juicio, estas estadísticas ponen de manifiesto la estacionalidad del mercado laboral extremeño, dependiente de las campañas agrícolas y de los picos de trabajo en el sector servicio en ciertos periodos del año, ha expuesto Román, quien ha apuntado también las dificultades de algunas empresas para encontrar mano de obra cualificada. Además, ha reclamado un refuerzo para reducir la temporalidad en el sector público, ya que con el 33,7% sigue siendo muy elevada.

Las patronales piden medidas ante la “incertidumbre”

Las patronales extremeñas han pedido medidas para la región en particular y para afrontar el clima de “incertidumbre” a nivel global, con el objetivo de obtener aún mejores datos de empleo.

En una nota, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha solicitado al Gobierno central que “se tome en serio el problema del desempleo” en la región, no solo a través de planes específicos o de políticas de empleo diferenciadas, sino también con medidas que “favorezcan la inversión productiva”.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha dicho que “por mucho que las competencias estén transferidas a la Junta de Extremadura”, el Gobierno de España “no puede escurrir el bulto, pues el problema aquí es mayor que en el resto del Estado”. En opinión de Peinado, los datos son “tenebrosos” en el último trimestre del año, pues aunque el paro baje, este descenso se debe “a la pérdida de población activa, lo que ha provocado que también caiga la población ocupada”.

Por su parte, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (Ciem) ha afirmado a su vez que el actual contexto de “incertidumbre” lleva a que sean necesarias medidas para “mantener la actividad y el empleo”. Estas medidas pasan por "la garantía de una estabilidad normativa, una menor carga administrativa y políticas que acompañen de verdad a quienes invierten, emprenden y crean empleo”, ha planteado en un comunicado. En el caso extremeño, ha abogado por que se forme cuanto antes un gobierno estable que pueda poner en marcha iniciativas que favorezcan el empleo y la actividad empresarial.

La confederación empresarial ha alertado también “del elevado paro juvenil” y ha defendido la necesidad de medidas concretas para retener el talento y atraer la población activa, con el refuerzo del tejido productivo, el apoyo a las empresas existentes y a la creación de nuevos proyectos empresariales”, ha dicho su presidente, José Luis Iniesta.