Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex

Extremadura suspende las clases en todos los colegios e institutos de la región mañana miércoles ante las previsiones de fuertes vientos, lluvia y nieve que han obligado a activar la alerta naranja de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en casi toda la comunidad.

La decisión la ha comunicado la Secretaría General de Educación y Formación Profesional a través de la plataforma Rayuela, con una mensaje dirigido a todos los equipos directivos de los centros y las familias extremeñas. Señala que "técnicamente es imposible asegurar o delimitar las zonas de mayor afectación y la invariabilidad de las mismas ante el paso del fenómeno meteorológico adverso por nuestra región", explica el mensaje, por lo que es imposible "garantizar la seguridad en los desplazamientos", añade la Junta.

De momento, la decisión se adopta solo para las clases de la mañana de este miércoles, 28 de enero, y por la tarde se decidirá según la evolución de la situación meteorológica. Los centros educativos también permanecerán cerrados, de momento, durante la jornada matinal.

"La medida tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de los alumnos", señalan desde la administración regional.

Lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado acumulados

Cabe recordar que la región afronta la borrasca Joseph, que prevé para este miércoles lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas y acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado, así como vientos superiores a 90 kilómetros por hora. También se esperan nevadas en el norte de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.

Inuncaex

Además, la Junta de Extremadura ha activado a las 21:30 de la noche la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX), ante los riesgos hidrológicos y meteorológicos previstos en la región, que permiten prever la posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes.

Con dicha activación se realizarán las acciones contempladas y previstas en el Plan INUNCAEX para esta fase. Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.

80 incidentes

Hasta las 21.00 del día 27 de enero, el Centro 112 Extremadura ha gestionado 80 incidentes relacionados con la borrasca Joseph. En estos momentos, permanecen cerradas las siguientes carreteras: CC-437 Pico Villuercas; la CC-146 Zarza la Mayor sobre río Erjas; la BA-074 de Granja de Torrehermosa al límite de provincia; y la EX112 entre los pk 0 y 22.

La Junta de Extremadura se mantiene pendiente de los datos meteorológicos e hidrológicos a través de la red SPIDA y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Ríos en nivel rojo

Según datos proporcionados por el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Guadiana se encuentran en nivel rojo debido a la altura de su lámina de agua los siguientes ríos y arroyos: río Zújar en Guadamatilla; el río Siruela en la Serena; el río Búrdalo a la altura de Santa Amalia; el rio Aljucén, a su paso por Aljucén; el rio Entrín a la altura de Lobón; el arroyoLorianilla en Montijo; el Rivera de la Albuera y el río Gévora a la altura de Valdebótoa.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológicade la cuenca del Tajo se encuentran en nivel rojo debido a la altura de su lámina de agua, el rio Salor a la altura de Membrío y el rio Alagón a su paso por Coria.

Precaución

El 112 Extremadura recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

La Dirección del Plan INUNCAEX insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad. En caso de emergencia, ponerse en contacto con el 112.