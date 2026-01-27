Pacma se une a 'No a la caza' en las manifestaciones de Cáceres y Badajoz este domingo

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha confirmado que este domingo 1 de febrero apoyará las manifestaciones convocadas por la plataforma “No a la Caza” en distintas ciudades de España, entre ellas Cáceres y Badajoz, donde se han previsto concentraciones dentro de esta convocatoria estatal e internacional.

Según ha informado la formación política en un comunicado, las movilizaciones se celebrarán a las 12.00 horas en la península, coincidiendo con el mes en el que finaliza la temporada de caza con galgo, un periodo que PACMA y la plataforma convocante consideran especialmente dramático para miles de animales.

Convocatorias en Extremadura

En el caso de Extremadura, las protestas tendrán lugar en Cáceres y Badajoz, donde PACMA ha confirmado su apoyo a las concentraciones impulsadas por la plataforma NAC “No a la Caza”.

Desde el partido animalista han señalado que estas movilizaciones buscan visibilizar el rechazo social a la actividad cinegética, especialmente en lo relativo al uso de galgos, animales que, según denuncian, sufren abandono, maltrato o muerte una vez finaliza la temporada y dejan de ser considerados “útiles”.

Final de la temporada de caza

PACMA ha recordado que el cierre de la temporada de caza supone cada año un momento crítico para numerosos animales utilizados en esta actividad. En particular, ha destacado la situación de los galgos, cuya protección y bienestar ha sido uno de los ejes recurrentes de las movilizaciones convocadas por la plataforma “No a la Caza”.

La formación ha subrayado que estas protestas se repiten anualmente como forma de denuncia pública y de presión a las administraciones para que, según sus palabras, “dejen de fomentar y financiar una actividad que consideran cruel e innecesaria”.

Apoyo estatal e internacional

Las concentraciones de este domingo se celebrarán de forma simultánea en decenas de ciudades de toda España, así como en numerosos puntos de Europa y Estados Unidos, lo que, según PACMA, refleja una creciente conciencia animalista y un mayor rechazo ciudadano hacia la caza.

El Partido Animalista ha confirmado su presencia activa en varias de estas convocatorias a nivel estatal, entre ellas la de Badajoz, además de otras ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona o Zaragoza.

Desde PACMA han reiterado que continuarán respaldando este tipo de iniciativas con el objetivo de mostrar su oposición a la caza y reclamar cambios normativos que avancen hacia su abolición.

Demanda contra el PRUG de Monfragüe

En este mismalínea, PACMA mantiene abierta una vía judicial contra la Junta de Extremadura en materia de gestión cinegética. En concreto, el partido ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el Decreto 79/2025, por el que se aprueba el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe.

La formación animalista ha solicitado la nulidad total del plan, al considerar que “vulnera de forma grave la legislación ambiental vigente y desnaturaliza la figura de parque nacional”. Según ha sostenido en un comunicado, el nuevo PRUG consolida y amplía prácticas cinegéticas, como el uso de batidas con perros, armas de fuego y arco, que considera incompatibles con los objetivos de conservación del espacio protegido.