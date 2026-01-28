La era autónoma llega a la agricultura

La innovación tecnológica aplicada al campo vuelve a tener un papel protagonista en Agroexpo, donde la digitalización y la automatización se consolidan como herramientas clave para el futuro del sector agrícola. Drones, sensórica, Internet de las Cosas y, especialmente, vehículos autónomos marcan una nueva etapa en la forma de producir alimentos de manera más eficiente y sostenible.

Antonio Romero, técnico dinamizador del CDTIC, iniciativa impulsada por la Dirección General de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, explica que el objetivo es «llevar la tecnología al sector agroganadero» y acercar a agricultores y empresas «las últimas tendencias que se están implantando para aumentar la productividad del campo».

Una nueva realidad

Si los drones ya son una tecnología ampliamente extendida, la evolución ahora apunta hacia los vehículos terrestres autónomos. «Hablando de forma pedagógica, serían como minicoches equipados con cámaras LiDAR», señala Romero, capaces de analizar la madurez de cultivos como la uva, la manzana o la aceituna y determinar el momento óptimo de recolección. Estos sistemas no sustituyen al agricultor, sino que lo apoyan. «Ya se están implementando vehículos autónomos que ayudan al operario, ven la madurez del fruto y facilitan la recolección», explica, permitiendo reducir costes y optimizar recursos. De hecho, Romero subraya que «donde antes se necesitaban diez personas, ahora con un vehículo autónomo y dos operarios puede ser suficiente». La falta de mano de obra es uno de los principales motores de esta transformación. «Cada vez hay menos manos de obra en el campo y las empresas optan por automatizaciones o ayudas al operario para aumentar su producción», apunta.

Durante Agroexpo, este espacio tecnológico servirá también para dar visibilidad a nuevas empresas y otras ya consolidadas del sector agrotech. «Tratamos de mostrar por dónde va a ir la tecnología agroganadera y dónde se van a aplicar las principales mejoras», concluye Romero, convencido de que la innovación ya no es una opción, sino una necesidad para el campo del presente y futuro.