El coste de la burocracia para un autónomo extremeño: 200 horas y 3.000 euros al año

Las trabas burocráticas y el cumplimiento normativo suponen un coste económico y de tiempo cada vez más difícil de asumir para los autónomos extremeños, según ha denunciado ATA Extremadura, que ha cifrado en 244 millones de euros anuales el impacto de esta carga administrativa en la región.

La organización ha advertido de que esta situación no es exclusiva de Extremadura, sino que forma parte de un problema estructural a nivel nacional, aunque ha subrayado que sus efectos se dejan sentir con especial intensidad en territorios con un alto peso del trabajo por cuenta propia.

81.425 profesionales

Según los datos aportados por ATA Extremadura, cada uno de los 81.425 autónomos de la región destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las distintas administraciones y a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y con la Seguridad Social.

Esta dedicación, ha señalado la organización, no solo implica una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo. Calculando un coste medio de 15 euros por hora, el gasto asciende a 3.000 euros anuales por autónomo.

Un impacto económico millonario

En términos globales, ATA Extremadura ha asegurado que la burocracia y el cumplimiento normativo suponen más de 16,2 millones de horas anuales dedicadas a trámites administrativos en la comunidad, lo que se traduce en un coste de 244 millones de euros al año.

Estas cifras se alinean con las estimaciones de ATA a nivel nacional, que sitúan el impacto de la burocracia en 10.000 millones de euros anuales y más de 650 millones de horas en el conjunto de España.

Menos conciliación y más presión

La organización ha advertido de que, en una actividad donde la jornada media alcanza las 47 horas semanales, los autónomos terminan dedicando alrededor de cuatro horas a la semana de su negocio o de su tiempo personal a cumplir con la administración.

Según el Barómetro de ATA de cierre de 2025, el 92 % de los autónomos extremeños considera que las trabas burocráticas han aumentado en el último año, una percepción que coincide con la del conjunto del país y que, según ATA, merma de forma drástica la capacidad de conciliación del colectivo.

La situación se agrava en el caso de los autónomos con trabajadores a su cargo, para los que la carga administrativa es exponencial. A sus trámites como trabajadores por cuenta propia deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que ATA considera “cada vez más complejas y exigentes”.

SOS del colectivo: el decálogo

En este sentido, la junta directiva de ATA, reunida en Madrid el pasado 14 de enero de 2026, ha aprobado un decálogo con diez medidas prioritarias para paliar la situación que atraviesa el colectivo de autónomos, tanto en Extremadura como en el conjunto del país.

Estas propuestas están orientadas a reducir cargas administrativas, mejorar la protección social, simplificar trámites y aligerar costes. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha reclamado que “se escuche la voz de los autónomos”, al considerar que “somos un tercio del tejido productivo, mantenemos los servicios en los pequeños municipios, creamos empleo, pero las trabas nos ahogan día a día”.

Las medidas aprobadas por ATA son las siguientes:

👉 Exención de cotizaciones desde el primer día durante las bajas por enfermedad que impidan continuar la actividad.

👉 Exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año.

👉 Reducción de la burocracia fiscal, pasando de cuatro declaraciones a dos o incluso a una anual.

👉 Compatibilizar el trabajo con el cobro del 100 % de la pensión de jubilación.

👉 Clasificación e incremento de las deducciones de gastos, para ofrecer mayor seguridad jurídica.

👉 Mejorar el acceso al cese de actividad.

👉 Establecer un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones.

👉 Sumar dos semanas de baja por maternidad correspondientes a la lactancia.

👉 Devolver de oficio el exceso de cotización a los autónomos en situación de pluriactividad.

Desde ATA han instado al Gobierno a situar a los autónomos en el centro de las políticas públicas, al considerar que el actual modelo administrativo resulta “insostenible” para el colectivo.