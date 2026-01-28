Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura

Continúan los problemas para encontrar profesores en Extremadura para ocupar las vacantes de forma temporal. Por ello, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional publicó ayer un nuevo llamamiento urgente para cubrir 25 plazas docentes de forma extraordinaria ante la falta de personal en las listas ordinarias, supletorias y extraordinarias vigentes en la actualidad.

Las vacantes pertenecen a 18 especialidades distintas y se distribuyen por distintos institutos de Extremadura. En concreto, se convocan:

-Filosofía: cuatro plazas de Filosofía en Cáceres, Quintana de la Serena y Mérida.

-Latín: una plaza en Miajadas.

-Matemáticas: una vacante a media jornada en Ceclavín.

-Portugués: una plaza en Miajadas y otra en la EOI de Almendralejo.

-Tecnología: una vacante en Don Benito.

-Informática: dos plazas en Badajoz y Malpartida de Cáceres.

-Organización y procesos de mantenimiento de vehículos: una vacante a media jornada en Villafranca de los Barros.

-Procesos sanitarios: una plaza en Almendralejo.

-Procesos y medios de comunicación: dos vacantes en Mérida y Badajoz.

-Sistemas electrotécnicos: una plaza en Mérida.

-Instalaciones electrotécnicas: una plaza en Don Benito.

-Procesos de gestión administrativa: una plaza en Montehermoso.

-Sistemas y aplicaciones informáticas: una plaza en el CEPA de Almendralejo.

-Equipos electrónicos: dos vacantes en Villafranca de los Barros y Don Benito.

-Trombón: una vacante en el conservatorio de Almendralejo.

-Violín: una plaza en el conservatorio de Almendralejo.

-Violoncello: una vacante a media jornada en el conservatorio de Montijo.

-Mecanizado y mantenimiento de máquinas: una plaza en Trujillo.

Las personas interesadas en ocupar estas plazas no tienen que formar parte de ninguna lista docente previa y deberán presentar su solicitud cumplimentando un formulario disponible en Profex antes del jueves, 29 de enero, a las 9.00 horas.

Hay que destacar que en el último llamamiento urgente, realizado la semana pasada con doce vacantes, se lograron cubrir todas las plazas excepto dos: Equipos electrónicos en Villafranca y Sistemas electrónicos en Mérida. Ambas vacantes se vuelven a convocar ahora.

Requisitos

Los aspirantes deberán contar con la titulación requerida en cada especialidad y solo en el caso de las plazas de profesores de Secundaria y del cuerpo de profesores de Escuela Oficial de Idiomas deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica obligatoria por ley. En concreto, se requerirá el máster universitario que habilita para el ejercicio de profesor de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, pero también se aceptan los títulos profesionales de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) obtenidos antes de 2009.