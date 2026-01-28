El impacto de las borrascas
El embalse de Villar del Rey recibe en una semana casi el doble del consumo anual de agua de la ciudad de Badajoz
La infraestructura que abastece a la capital pacense ha recibido 22 hectómetros cúbicos desde el día 20. La aportación al de La Serena ha sido en este tiempo de 128 hm³
En poco más de una semana, entre el pasado día 20 y el día de hoy, el embalse de Villar del Rey, que abastece a la ciudad de Badajoz, ha recibido una aportación de 22 hectómetros cúbicos (hm³), casi el doble del consumo anual de agua de la capital pacense. Esta presa está desembalsando desde este martes, a pesar de lo cual aún se mantiene por encima de su nivel de capacidad establecido. Según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la sucesión de borrascas registrada en las últimas semanas ha tenido “un efecto hidrológico muy relevante” en esta cuenca con “un notable incremento de caudal en ríos y arroyos, así como importantes aportaciones a los embalses” que gestiona este organismo.
Entre las aportaciones más significativas, además de la del embalse de Villar del Rey, destacan los más de 128 hm³ recibidos en el embalse de La Serena; los 54,2 hm³ en Cijara; o los 40,3 hm³ en Orellana.
En lo que va de año hidrológico, las aportaciones totales a los embalses gestionados por la CHG ascienden a 500 hm³, de los cuales 376 hm³ se han registrado durante el mes de enero, concentrándose 325 hm³ únicamente en la última semana, con preciputaciones asociadas a las borrascas Joseph y Kristin, lo que “muestra de la intensidad del episodio”.
Actualmente, se encuentran aliviando las siguientes presas de la cuenca del Guadiana:
• Azud de Lavadero (río Ruecas): Aliviado natural.
• Presa de Gargáligas (río Gargáligas). Envío agua a Orellana a través del canal de las Dehesas y aliviado natural.
• Presa de Cubilar (río Cubilar). Envío de agua a Sierra Brava a través del canal
de las Dehesas.
• Presa de Los Molinos (río Matachel). Aliviado natural.
• Presa de Proserpina (arroyo de las Pardillas). Apertura parcial de desagüe de fondo.
• Presa de Villar del Rey (río Zapatón). Aliviado natural.
• Presa de Los Canchales (rivera de Lácara). Aliviado natural.
• Presa de Horno Tejero (rivera de Lácara). Apertura parcial de desagüe de fondo.
"La CHG mantendrá una vigilancia constante de la evolución de los niveles de embalse y de los efectos que puedan derivarse de los mismos, tal y como viene haciendo en todo este periodo", se apunta desde Confederación en una nota. "Se mantiene el máximo nivel de coordinación con otras administraciones y comunidades de regantes, especialmente con los responsables del Plan INUNCAEX, para facilitar la información que se precise de cara a la toma de decisiones", se añade.
