Extremadura convoca becas para estudiantes universitarios: 2.500 euros a los mejores expedientes

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha convocado becas complementarias para estudiantes universitarios extremeños con el objetivo de sufragar los gastos derivados de la residencia fuera del domicilio familiar durante el curso académico 2025/2026. La resolución, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), fija una cuantía máxima de 2.500 euros por alumno para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Estas ayudas están dirigidas a complementar las becas del Ministerio de Educación y se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con un presupuesto inicial de 800.000 euros, ampliable hasta un 20%, siempre que existan fondos disponibles en los presupuestos autonómicos.

Hasta el 6 de abril

Este año, como novedad, se adelanta la convocatoria con el objetivo de que los alumnos beneficiarios puedan recibir su beca antes de que acabe el curso en el mes de junio. El plazo de solicitud se abrirá este jueves y se prolongará hasta el 6 de abril de 2026. Las solicitudes se formalizarán según el modelo recogido, a efectos informativos, en el Anexo I de convocatoria, debiendo ser cumplimentadas exclusivamente a través de la página web del portal Educarex.

Los solicitantes podrán optar también por presentar su solicitud en cualquiera de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Gastos de residencia

El objetivo de estas becas es sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir fuera del domicilio familiar para cursar estudios universitarios presenciales, ya sea en la Universidad de Extremadura (Uex) o bien en cualquier universidad pública española si la titulación elegida no se imparte en la Uex o no se ha alcanzado la nota de corte.

Excepcionalmente, también podrán optar a esta beca quienes se matriculen de los estudios de Grado en Trabajo Social en otras universidades públicas, aunque hayan superado la nota de corte de la Uex, por tratarse de estudios que son impartidos en un centro adscrito de la Universidad de Extremadura.

Requisitos

Para acceder a estas becas, el alumnado deberá tener concedida la beca del Ministerio de Educación únicamente con el componente de matrícula, o con matrícula y excelencia académica, o bien tenerla denegada exclusivamente por superar los umbrales patrimoniales. En este último caso, será necesario acreditar una nota media igual o superior a 8,00 en el curso anterior.

La convocatoria tiene como finalidad cubrir los gastos derivados de residir fuera del domicilio familiar, ya sea en vivienda alquilada, residencia universitaria, pensión u otro alojamiento similar. La cuantía de la beca será de 2.500 euros por curso completo (dos cuatrimestres) o de 1.250 euros en caso de concederse por un solo cuatrimestre.

Entre los requisitos figura la matrícula en régimen presencial de al menos 60 créditos durante el curso 2025/2026, salvo en los supuestos de finalización de estudios o titulaciones adaptadas, así como la vecindad administrativa en Extremadura del estudiante y de al menos uno de sus progenitores cuando los estudios se realicen fuera de la región.