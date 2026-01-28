"En Extremadura se han registrado vientos de 150 km/h cuando el aviso era de 90km/h"

Carreteras cortadas, municipios sin luz, árboles arrancados de cuajo, vecinos desalojados de sus casas y alumnos sin poder acudir a clase. La virulencia del temporal de lluvia, viento y nieve ocasionado por la denominada borrasca Kristin ha cogido un poco por sorpresa poniendo patas arriba numerosos puntos de Extremadura, principalmente desde anoche y hasta bien entrada la jornada de este miércoles, y con especial afectación en la provincia de Cáceres. Aunque los desperfectos materiales han sido numerosos, afortunadamente no se han producido daños personales. Además, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana jueves, ya no contempla avisos por fenómenos adversos en la región.

"Se han registrado vientos de 150 km/h cuando el aviso era de rachas de 90 km/h hasta esta mañana, que se nos ha avisado de rachas de 130 km/h en dos zonas de la provincia de Cáceres, cuando ya se estaban produciendo", manifestó este miércoles el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura en funciones, Abel Bautista, quien informó de que el centro 112 de Extremadura ha gestionado más de 300 incidentes relacionados con la borrasca, entre los que se encuentran 25 centros educativos afectados. "Las emergencias no obedecen a una fórmula matemática invariable", ha destacado.

Fotogalería | Abel Bautista preside la reunión del CECOP del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura /

También se notificaron múltiples cortes de luz en centros de salud, más de 80 líneas eléctricas se vieron afectadas y se produjeron caídas de líneas telefónicas. A todo ello hubo que añadir las caídas de cubiertas, cornisas, contenedores, vallas, señales o muros en las que estuvieron trabajando todos los servicios de emergencia. Unas tareas a las que se sumaron 183 bomberos forestales en trabajos preventivos en 44 localidades, a los que se añadieron 13 técnicos, además de maquinistas y capataces, mientras que de guardia se encuentran 33 unidades, compuestas cada una de ellas por cinco personas.

Tras una reunión de seguimiento del nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex), en la que también participó la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, el consejero defendió la gestión llevada a cabo por parte del Ejecutivo y los equipos de emergencia para tratar de minimizar los efectos del temporal en Extremadura. Como medida preventiva, los colegios e institutos cerraron durante la mañana y las clases se retomaron a las 16 horas, ya que a las 15 horas decayó la alerta naranja por lluvias. Los alumnos del norte cacereño regresarán a las aulas este jueves, debido a que en esa zona, la alerta por nieve se mantuvo activa hasta las 18 horas.

La localidad cacereña de Brozas registró la segunda racha de viento más fuerte de España, con 150 kilómetros por hora. Los vientos en otros cinco municipios extremeños (Cañaveral, Cáceres, Jaraicejo, Navalvillar de Ibor y Fuente de Cantos) también superaron puntualmente los 100 km/h, colocándose en los primeros diez puestos del ranking nacional. "La media en el centro de Extremadura ha sido de 100 km/h", afirmó Bautista. En cuanto a las lluvias, las localidades con más precipitaciones fueron Hervás, con 43,4 mililitros, Garganta la Olla (42), Navalmoral de la Mata (32,8), Tornavacas (32,2) y Madrigal de la Vera (32).

Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, dio orden de iniciar los trámites necesarios para solicitar la declaración de ‘zona catastrófica’ tras el episodio de fuertes vientos registrado en la ciudad. Esta solicitud tiene como objetivo que el ayuntamiento pueda acogerse a las ayudas y fondos habilitados por otras administraciones para hacer frente a los desperfectos ocasionados tanto en el entorno urbano como en infraestructuras y equipamientos municipales.

Muchos vecinos se despertaron con el ruido del fuerte viento y algunos incluso tuvieron que rescatar sus persianas antes de que salieran volando. Francisco Rodríguez, reside en la zona del Parque del Príncipe. Había salido esta mañana a hacer la compra pero, tras recibir la alerta de Protección Civil, prefirió darse la vuelta y regresar a su vivienda. «Ha sido una mañana muy caótica. Hemos visto muchas ramas caídas. Las motos que estaban aparcadas también han sufrido problemas. Hoy lo mejor es tener precaución, puede pasar cualquier cosa», relató.

Fotogalería | La borrasca impacta de lleno en Extremadura /

Entre las principales incidencias registradas, destacar la caída de un árbol de grandes dimensiones procedente del patio del Instituto El Brocense derribando parte del muro perimetral del centro. Asimismo, se produjeron desprendimientos de lamas metálicas en La Roche Sur Yon; cubiertas en las calles San Pedro y barriada de Fratres; en la pista de Cáceres El Viejo; y daños en el pabellón Moctezuma.

También cayeron un árbol en la entrada del colegio Carmelitas, en las traseras del colegio Gabriel y Galán, y una palmera de grandes dimensiones en la zona de Colón. El temporal provocó la caída de la cubierta de un edificio en la céntrica calle Médico Sorapán junto a Antonio Hurtado, una de las vías más castigadas. Los vecinos, aún con el miedo en el cuerpo, mostraron su pesar por lo ocurrido: «Sonó un estruendo brutal», dijeron. Los afectados, del bloque número 9, denunciaron importantes daños en las dependencias.

Provincia de Cáceres

La lluvia y la nieve obligaron a cortar cerca de una decena de carreteras en el norte de la provincia cacereña. El incidente más reseñado se produjo en el punto kilométrico 526 de la A-66, cuando dos camiones volcaron por los fuertes vientos en la zona. En cuanto a las localidades de la provincia, Arroyo de la Luz fue una de las más afectadas por la borrasca, el incidente más llamativo fue que parte de la cubierta del tejado de su pabellón voló y acabó en la gasolinera cercana.

Garrovillas de Alconétar también comprobó lo dañino que puede ser el viento. Sumado a las horas sin cobertura, el colegio del pueblo, el CEIP Nuestra Señora de Altagracia, se vio bastante afectado. De hecho, han decretado que este jueves no habrá clase allí para poder adelantar los trabajos de limpieza. Por otra parte, las localidades de Cañaveral y Navalvillar de Ibor amanecieron sin luz, mientras que en Cedillo, Montánchez y Valdefuentes también notificaron numerosos daños materiales.

Fotogalería | Crecida del río Ambroz a su paso por Hervás / Javier Lumeras

Mérida

El paso del temporal por la capital extremeña provocó a su vez numerosas incidencias, con la caída de árboles, toldos, tejas, canalones, señales de tráfico, carteles y otros objetos, además de cortes de suministro eléctrico en distintas barriadas. La Policía Local de Mérida atendió un total de 256 llamadas e incidentes. Ante esta situación, el ayuntamiento emeritense activó un dispositivo especial de coordinación y respuesta, integrado por 147 personas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar las posibles afecciones provocadas por el episodio meteorológico.

Valdebótoa y Gévora

En Valdebótoa y Gévora, el temporal y la previsión de una crecida del río obligó a desalojar casas aisladas. Los avisos llegaron a través de Policía y Guardia Civil, ante el riesgo de inundación y por la suelta de agua en el pantano Peña del Águila (Villar del Rey) a través de los aliviaderos. Mientras abandonaban la zona, los vecinos intentaron asegurar puertas, proteger lo que pudieran y sacar lo imprescindible. Nubia Olivera Silva, vecina de una de las casas desalojadas desde hace 21 años, recordaba lo vivido hace tres. Entonces, la subida fue mayor y el agua alcanzó casi un metro de altura. "La piscina no se veía, estuvimos días sacando kilos y kilos de barro", relataba.

Santi García

Badajoz

Por su parte, en Badajoz se notificaron más de una treintena de incidencias relacionadas con la retirada de árboles y ramas de la vía pública, desprendimientos de tejados de chapa, derrumbe de algún muro o toldos en distintos puntos de la ciudad. Algunos árboles fueron arrancados de cuajo por el viento, como en el entorno del Banco de España, junto a la avenida Antonio Masa Campos.También el aire derribó una farola en la calle Francisco Guerra, en Valdepasillas, y señales de tráfico y vallas publicitarias frente al centro comercial El Faro.

Plasencia

En la capital del Jerte los efectos del temporal fueron mínimos. Según confirmaron la Policía Local y el ayuntamiento, únicamente se produjeron balsas de agua en algunos puntos de la ciudad. Se da la circunstancia de que son los mismos donde hay problemas cada vez que llueve de forma intensa. Es el caso de la avenida Martín Palomino. También sufrió una inundación el aparcamiento situado junto al parque del Cachón, entre otros.