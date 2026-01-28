Guardiola reclama «reglas justas» para el campo en la inauguración de Agroexpo

La trigésimo octava edición de Agroexpo, el certamen de referencia del sector agroindustrial, abrió este miércoles sus puertas en las instalaciones de la Institución Ferial de Extremadura FEVAL, en Don Benito, y lo hizo con un mensaje político claro en defensa del campo extremeño y con el respaldo de unas cifras que consolidan al certamen como una de las grandes citas del sector en España.

La inauguración estuvo marcada por el rechazo de la Junta de Extremadura al acuerdo comercial con Mercosur y a la actual propuesta de la Política Agraria Común (PAC), así como por la reivindicación de un modelo productivo con «las mismas reglas del juego» para los agricultores europeos.

Acuerdos comerciales

De igual forma, durante el acto inaugural, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, afirmó que ni Mercosur ni la propuesta actual de la PAC «protegen al campo» y generan una «incertidumbre constante» entre los productores. En este sentido, subrayó también que el Ejecutivo regional «no se va a callar» ante acuerdos comerciales que, a su juicio, se han negociado «de espaldas al campo» y que suponen una competencia desleal al no exigir a los productos importados los mismos estándares sociales, medioambientales y sanitarios que a los europeos.

Guardiola defendió la necesidad de estabilidad normativa para el sector primario y reclamó que estos acuerdos no se apliquen hasta que cuenten con todas las garantías. Junto a esta posición, detalló algunas de las medidas impulsadas por la Junta para apoyar al campo extremeño, como la flexibilización del decreto de incorporación de jóvenes agricultores, la agilización de los expedientes administrativos, el refuerzo de los seguros agrarios y un paquete de ayudas de 15 millones de euros destinado al regadío, centrado principalmente en la modernización de infraestructuras, la eficiencia energética y el regadío de montaña.

Retos estructurales

En la inauguración también se abordaron los retos estructurales del sector. El presidente del comité organizador de Agroexpo, José María Naranjo, reclamó un mayor alineamiento entre administraciones y agricultores y una reducción de la burocracia para mejorar la competitividad de las explotaciones. Además, defendió la feria como un espacio de diálogo y cooperación, y advirtió de problemas como la falta de mano de obra, el incremento de los costes y la urgencia del relevo generacional en el medio rural.

Por su parte, la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, destacó el papel de Agroexpo como escaparate internacional del sector agroindustrial y como motor económico para la ciudad y la comarca. Medina trasladó el apoyo del ayuntamiento a agricultores y ganaderos ante los desafíos del mercado y reclamó avances en infraestructuras hidráulicas estratégicas, como la presa del Golondrón, para garantizar la seguridad hídrica y el futuro del regadío.

Cartel completo

Agroexpo 2026 llega con el cartel de completo tras comercializar la totalidad de su espacio expositivo y reunirá hasta el 31 de enero a más de 260 empresas del sector. En total, estarán representadas más de 500 marcas en una superficie de 30.000 metros cuadrados, con una previsión de alrededor de 40.000 visitantes, consolidando a la feria como una referencia a nivel nacional e internacional.

El programa del certamen incluye, además, actividades ya consolidadas como el Concurso Nacional de Maniobrabilidad de Tractor y Remolque, que celebrará su decimosexta edición el 31 de enero. Esta prueba, organizada por la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, repartirá premios valorados en unos 6.000 euros y mantendrá su carácter social y divulgativo, con aportaciones solidarias y actividades educativas dirigidas a los más jóvenes.