Borrasca en Extremadura
La Junta justifica la suspensión de las clases tras los daños del temporal en varios centros educativos de Extremadura: "La prevención y la antelación es protección"
Unidas por Extremadura y el PSOE de Cáceres criticaron la falta de previsión de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por el aviso a las diez de la noche del martes
G. M. / Efe
"Ayer muchos no comprendieron la decisión de suspender las clases. Hoy nos encontramos estos colegios en Don Benito, Cáceres o Mérida así. La prevención y la antelación es protección". Con este mensaje en sus redes sociales, el consejero de Presidencia e Interior en funciones, Abel Bautista, ha justificado esta mañana el cierre de los centros educativos comunicado en la noche del martes y que ha dejado hoy a más de 165.000 alumnos extremeños en sus casas,
El consejero ha añadido fotografías de algunas de las indicidencias ocurridas, como la caída de un muro del IES Brocense de Cáceres o árboles arrancados por el viento junto a los acceso del colegio Francisco Valdés de Don Benito o las Carmelitas de Cáceres para responder también a las críticas surgidas desde distintos ámbitos por tal decisión.
Entre ellas, las de la portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, y también del secretario provincial del PSOE en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quienes lamentaron anoche la "falta de pervisión" de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por mandar la comunicación sobre la suspensión de las clases de este miércoles a las 22.00 horas.
"Luego hablarán de conciliación", escribía De Miguel después de que se comunicase esta decisión y se preguntaba si "alguien puede ponerse en la piel de las familias trabajadoras" y si no se ha podido tomar esta decisión antes" y si "no se conocía la alerta".
De igual manera, Sánchez Cotrina señalaba que la plataforma de Rayuela colapsaba tras el comunicado de suspensión de las clases por lo que llevaría a que "muchas familias ni se enteren", por lo que animaba a que "más allá de la falta de previsión, hagamos que nadie se quede sin la información" y adjuntaba un pantallazo del texto difundido.
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud