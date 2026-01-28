Manuel Naharro coordinará un grupo de trabajo sobre reto demográfico entre parlamentos autonómicos de Europa

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, será el encargado de liderar y coordinar el grupo europeo de 'Igualdad y Reto Demográfico' enmarcado en la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE).

Naharro ha asistido este miércoles al Comité Permanente y a la Asamblea Plenaria de la CALRE que se ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife. El encuentro ha estado presidido por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y se ha celebrado en el hemiciclo de la Cámara legislativa canaria.

La presidenta de la Cámara autonómica canaria, Astrid Pérez (i) y el presidente del Consejo regional del Trentino Alto, Roberto Paccher (d), durante la sesión plenaria de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) / Europa Press Canarias - Europa Press

Igualdad y reto demográfico

Allí, se ha renovado un año más la presidencia del órgano, que seguirá recayendo en la presidenta del parlamento canario durante este año 2026, al no presentarse candidaturas. Además, también se han conformado los grupos de trabajo, entre los que Extremadura volverá a liderar el de 'Igualdad y Reto Demográfico'.

"Tras tomar posesión como Presidente de la Asamblea de Extremadura, me pongo a disposición de todos para seguir trabajando en este grupo de Igualdad y Reto Demográfico para conseguir mejoras en estos aspectos y de la igualdad en todos sus términos", ha indicado Naharro tras estrenarse en el cargo.

Manuel Naharro en el comité de la CALRE celebrado en Santa Cruz de Tenerife. / Asamblea de Extremadura

'Estrellas de Europa'

En la jornada de este miércoles también se presentarán las conclusiones de los grupos de trabajo de la CALRE y se entregarán los premios 'Estrellas de Europa', que reconocen los proyectos más importantes y con mayor incidencia.

En esta ocasión los premios CALRE de 2025 han recaído en la Asamblea de Madrid, el Consejo Regional de Lombardía, y en la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de las Azores y en el Parlamento de la Comunidad Germanófona de Bélgica, respectivamente.

Estos dos últimos han compartido el tercer premio tras empatar en la votación, según recoge la cámara legislativa extremeña en un comunicado. La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) reúne a 69 presidentes de asambleas legislativas regionales europeas.