Opositores extremeños sospechan de una "filtración" del examen de Celador del SES

Opositores que han participado en las pruebas selectivas para la categoría de Celador del Servicio Extremeño de Salud (SES), celebradas el domingo 25 de enero, han denunciado la posible filtración del examen o una custodia negligente del mismo.

Según relatan los aspirantes, la prueba se realizó a las 10.00 horas y, a las 18.32 horas de ese mismo día, se detectó en un canal público de Telegram la publicación de un archivo titulado “Examen de SES Celador que será para el próximo 25 01 2025”. En ese momento, subrayan, aún no se había cumplido el plazo para que el SES hiciera pública oficialmente la prueba realizada por la mañana, a la que concurrieron 4.608 opositores.

Coincidencia del contenido

Tras cotejar el archivo difundido en el canal de mensajería con el examen realizado oficialmente, los opositores denunciantes aseguran que el contenido era idéntico en casi su totalidad. Según indican, únicamente diferían las preguntas 36, 37, 38 y 39, mientras que el resto coincidían "palabra por palabra y en el mismo orden".

A su juicio, "el hecho de que un canal de mensajería tuviera acceso a una copia prácticamente exacta del examen sugiere una brecha de seguridad en la cadena de custodia del Tribunal o de la administración encargada de la impresión y distribución".

Petición de anulación

Los opositores consideran que esta situación habría situado a determinados aspirantes en una posición de ventaja injusta, lo que, según señalan, rompe el principio de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Por este motivo, reclaman la anulación de la prueba.

"Esto vulnera los principios básicos que deben regir cualquier proceso selectivo", lamentan los denunciantes.

Respuesta del SES

Por su parte, el Servicio Extremeño de Salud ha asegurado que no tiene "constancia" de que se haya producido ninguna filtración del examen. La administración sanitaria recuerda que, siguiendo el procedimiento habitual, en la mañana del 26 de enero se publicaron tanto los cuestionarios como las plantillas de respuestas en el Portal de Selección de Personal del SES.

El SES subraya que la convocatoria, efectuada mediante Resolución del Director Gerente de 19 de diciembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 26 de diciembre, "se ha elaborado con plena transparencia y el máximo rigor, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad de las personas aspirantes".

Plazo de reclamaciones

La administración sanitaria recuerda que los opositores disponen de un plazo de tres días hábiles a partir de la publicación de los cuestionarios y las plantillas de respuestas para formular reclamaciones o impugnaciones.

Estas impugnaciones deberán presentarse exclusivamente a través del formulario habilitado en el Portal de Selección de Personal del SES, firmado digitalmente y registrado electrónicamente, tal y como establece la convocatoria, siendo esta la única vía válida.