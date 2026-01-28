Solidaridad
PIDE entregará su subvención sindical a la asociación AFAD Recuerda Extremadura
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) destinará 4.860 euros de su subvención sindical de 2025 al proyecto de este colectivo tras una votación de sus afiliados
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) destinará 4.860 euros recibidos en 2025 como subvención sindical al proyecto de la asociación AFAD Recuerda Extremadura, dedicada a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
En un comunicado, PIDE ha recordado que anualmente dirige a fines sociales la misma cantidad que percibe como subvención sindical.
Tras la votación online realizada entre sus afiliados del 12 al 23 de enero para elegir entre las 24 organizaciones y proyectos propuestos este año por los afiliados de PIDE, 'AFAD Recuerda Extremadura', 'Afectados por el incendio de Jarilla (Cáceres)' y 'Alcer Badajoz' han sido los más votados, por este orden, con el 18%, el 11,5% y el 11,2%, respectivamente.
El sindicato PIDE ha denunciado que hay muchos ciudadanos que siguen sufriendo necesidad en su vida cotidiana y que los trabajadores siguen sin recuperar los derechos existentes anteriormente a la crisis. "Esta votación supone una buena ocasión para que los afiliados de PIDE sigan impulsando este y otros proyectos solidarios que mejoren la sociedad".
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud