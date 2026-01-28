PIDE entregará su subvención sindical a la asociación AFAD Recuerda Extremadura

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) destinará 4.860 euros recibidos en 2025 como subvención sindical al proyecto de la asociación AFAD Recuerda Extremadura, dedicada a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

En un comunicado, PIDE ha recordado que anualmente dirige a fines sociales la misma cantidad que percibe como subvención sindical.

Tras la votación online realizada entre sus afiliados del 12 al 23 de enero para elegir entre las 24 organizaciones y proyectos propuestos este año por los afiliados de PIDE, 'AFAD Recuerda Extremadura', 'Afectados por el incendio de Jarilla (Cáceres)' y 'Alcer Badajoz' han sido los más votados, por este orden, con el 18%, el 11,5% y el 11,2%, respectivamente.

El sindicato PIDE ha denunciado que hay muchos ciudadanos que siguen sufriendo necesidad en su vida cotidiana y que los trabajadores siguen sin recuperar los derechos existentes anteriormente a la crisis. "Esta votación supone una buena ocasión para que los afiliados de PIDE sigan impulsando este y otros proyectos solidarios que mejoren la sociedad".