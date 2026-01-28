Situación de los ríos
Seis cauces de la cuenca del Tajo, en nivel rojo en la provincia de Cáceres
La sucesión de borrascas de enero ha elevado los caudales y mantiene activos numerosos avisos hidrológicos y meteorológicos
La sucesión de borrascas que ha afectado a Extremadura durante este mes de enero, con la retirada de Joseph y la llegada de Kristin, ha provocado un aumento generalizado de los caudales, hasta situar a seis ríos en nivel rojo, el umbral que alerta de riesgo de desbordamiento y situaciones hidrológicas muy peligrosas.
Este escenario implica la posible inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación, por lo que se recomienda extremar la precaución en las áreas próximas a los cauces afectados.
Cauces en nivel rojo
Según los datos hidrológicos disponibles, se encuentran en nivel rojo:
- El río Jerte a su paso por Galisteo
- La Rivera de Gata en Moraleja
- El río Árrago en Huélaga
- El Arroyo de las Monjas en El Batán
- El río Salor en Membrío
- El río Alagón en Coria
Avisos en nivel naranja
En nivel naranja, que corresponde a situaciones hidrológicas peligrosas que requieren medidas de protección, se sitúan:
- La Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera
- El río Los Ángeles en Casar de Palomero
- El río Ambroz en El Villar
- El río Jerte en El Torno
- El río Tiétar, en el tramo de Casatejada, Jaraíz y La Bazagona, y en el punto de control entre Valverde de la Vera y Losar de la Vera
- El río Bronco en Montehermoso
Vigilancia en nivel amarillo
Permanecen en nivel amarillo, una situación potencialmente peligrosa que aconseja reforzar la vigilancia:
- El río Jerte en El Torno
- El río Almonte en el Molino Buitrera.
Ante este escenario, la Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAEX) en toda la región, centralizando la coordinación de las emergencias. Además, se mantiene activo el plan INUNCAEX en fase preventiva por riesgo de inundaciones.
La jornada está marcada también por avisos meteorológicos adversos, con rachas de viento muy fuertes en zonas del norte de Cáceres y el envío de mensajes de alerta a la población para evitar desplazamientos innecesarios.
Cuenca del Guadiana
Respecto a la cuenca que domina la provincia de Badajoz, hay un solo punto en nivel naranja en Guadalemar (La Serena) y amarillo en Ruecas y Alcollarín.
