El temporal suspende una concentración del personal de la UEX contra la "precariedad laboral" en la institución

Las organizaciones CCOO, UGT y CSIF habían convocado para este miércoles una concentración en el campus de Badajoz que finalmente han suspendido por el temporal. A la protesta estaba llamada todo el personal de la Universidad de Extremadura (UEx) para exigir medidas urgentes contra la "precariedad laboral" y un compromiso real con el futuro profesional del personal universitario.

En concreto, los sindicatos están exigiendo a la institución y a la administración regional la aprobación "inmediata" del decreto de figuras del PDI laboral como desarrollo de la LOSU "tras casi tres años de retraso injustificado", así como la implantación de una carrera académica y profesional "real" que retenga talento y evite la fuga de personal investigación y docente.

Las organizaciones también solicitan el desbloqueo del convenio colectivo del PDI laboral, la equiparación efectiva entre el personal docente e investigación laboral y funcionario "incluyendo sexenios y quinquenios sin discriminación", la reconversión de contratos postdoctorales en figuras estables y el fin del uso "abusivo" de la figura de profesorado sustituto para cubrir plazas estructurales.

Asimismo, reclaman una revisión integral de la RPT del personal técnico, de gestión y servicios y una financiación "pública suficiente, estable y previsible" para garantizar la calidad de la universidad extremeña, aseguran en una nota de prensa.

En definitiva, aseguran que están pidiendo "dignidad profesional, derechos laborales y una universidad pública a la altura del desarrollo social, económico y cultural que Extremadura necesita".