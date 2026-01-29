Aquanex impulsa en Villanueva de la Serena la mayor jornada sobre la digitalización del ciclo del agua en Extremadura

El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena acoge el próximo día 4 de febrero la más importante cita del agua en Extremadura. Con el patrocinio de Aquanex, ‘La digitalización del ciclo del agua hecha realidad’ abordará la actualidad del sector de la mano de sus protagonistas, que analizarán en primera persona retos, desafíos y oportunidades de un mundo que está dando pasos de gigante y mejorando el servicio a los ciudadanos gracias al uso de la tecnología. La directora de La Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta, modera esta jornada técnica organizada por El Periódico Extremadura y la Crónica de Badajoz, diario líder la prensa gratuita regional que este año celebra dos décadas de vida.

En la jornada colabora el Gobierno de España a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, VALS Vegas Altas-La Serena y DIGITALASVEGAS.

La alcaldesa de Villanueva de la Serena será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes junto con la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz.

Javier Sánchez director ejecutivo de Aquanex. / EL PERIÓDICO

‘La digitalización del ciclo del agua hecha realidad’ se desarrolla desde las nueve y media de la mañana y está estructurada en dos partes. Primero, una entrevista en profundidad a Asier Cumbreño, director de Operaciones de Aquanex, y, posteriormente, una mesa redonda en la que han confirmado su participación Javier Sánchez Romero, director ejecutivo de Aquanex; Ana Belén Fernández, aldaldesa de Villanueva de la Serena; Víctor Jiménez, presidente de la Mancomunidad de Vegas Altas y del Consorcio Vegas Altas La Serena-PDTEX Aquanex, entre otros expertos.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, cerrará el acto.

Vehículo de la flota de Aquanex destinado al proyecto DIGITALASVEGAS. / EL PERIÓDICO

Aquanex, de actualidad

Aquanex, patrocinador de ‘La digitalización del ciclo del agua hecha realidad’, está de actualidad. Su proyecto DIGITALASVEGAS, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, avanza con paso firme hacia su fase final y se encuentra en un momento decisivo dentro de su calendario global. La iniciativa, impulsada por Aquanex junto al Consorcio Vegas Altas-La Serena, la Mancomunidad de Municipios Vegas Altas y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ha alcanzado el 75% de ejecución del plan, con hitos esenciales que consolidan su alcance e impacto en el territorio.

“Este nivel de avance refleja el trabajo sostenido de los últimos meses y sitúa al proyecto en una posición favorable para cumplir los objetivos previstos y culminar su implantación dentro de los plazos establecidos”, señala Javier Sánchez Romero, DIGITALASVEGAS director general de Aquanex.

La recta final representa un punto de inflexión relevante, que implica consolidar todo lo desarrollado hasta la fecha y concentrar esfuerzos en los aspectos críticos pendientes, con un enfoque centrado en la calidad, la coordinación y la atención al detalle.

Hitos

Hasta la fecha, DIGITALASVEGAS ha alcanzado hitos clave en su desarrollo, destacando las actuaciones de Tipo A mediante la elaboración de planes estratégicos orientados a reforzar la resiliencia del sistema de abastecimiento, así como la realización de levantamientos topográficos detallados del área de intervención. Asimismo, se han ejecutado actuaciones de Tipo B con la implantación de un sistema de telelectura que optimiza la eficiencia operativa y permite un control preciso y en tiempo real del recurso hídrico, consolidando así el compromiso del proyecto con la modernización y sostenibilidad de la gestión del agua.

Digitalización integral

El proyecto completará la digitalización integral del sistema mediante la instalación de sensores para monitorización en tiempo real y gestión ambiental: 5 sensores de conductividad en captaciones principales, 18-20 sensores de presión en captaciones, estaciones de bombeo y puntos de control, 73 sensores de caudal en todo el sistema, 44 sensores de pH en depósitos y estaciones de bombeo, 6 sensores de cloro en estaciones de bombeo, 71 sensores de nivel en depósitos y red de saneamiento, 30 sondas multiparamétricas (nivel, temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto y turbidez) en red de saneamiento, y 3 pluviómetros para correlacionar lluvia con comportamiento hidráulico. Esta red abarcará desde las captaciones del río Zújar hasta los vertidos en Montepozuelo.