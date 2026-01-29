Casalontana incorpora el arte extremeño al circuito galerístico de Atlanta

El artista extremeño Hernán Pacheco Puig, conocido como Casalontana, ha formalizado un acuerdo de representación con la Gallery Anderson Smith, con sede en Atlanta (Georgia), que gestionará su obra en Estados Unidos. El inicio de esta colaboración coincide con la inauguración de la nueva sede de la galería, prevista para el próximo 31 de enero.

La Gallery Anderson Smith afronta en 2026 una nueva etapa de crecimiento con el traslado a un espacio de mayor proyección dentro del circuito artístico del sur de Estados Unidos. La apertura ha generado una elevada expectación y el acto inaugural ha agotado ya todas sus entradas.

Apertura en Atlanta

La presentación oficial de Casalontana en la galería se celebrará el 31 de enero, en el marco de la inauguración del nuevo espacio. Se trata del primer paso de una relación estable orientada al mercado norteamericano, dentro de la estrategia de internacionalización del artista.

Atlanta se consolida este año como un enclave de especial interés para el mercado cultural y creativo, en un contexto marcado también por su papel como una de las sedes del próximo Mundial de fútbol, lo que ha reforzado su visibilidad internacional.

Trayectoria desde Cáceres

Pese a su proyección exterior y a haber desarrollado parte de su carrera fuera de España, Casalontana ha mantenido su base de trabajo en Extremadura. Desde su estudio en la provincia de Cáceres ha desarrollado una trayectoria centrada en la investigación plástica y la experimentación constante.

El acuerdo con Gallery Anderson Smith conecta este trabajo con nuevos circuitos de coleccionismo y exhibición, ampliando su presencia en un mercado especialmente receptivo a la abstracción contemporánea europea.

Cultura desde la periferia

El propio artista ha señalado que esta etapa supone también una forma de reivindicar el origen de su trabajo. "Mi presencia en Atlanta es una manera de defender una parte de mi identidad y de demostrar que desde Extremadura también se genera un pensamiento artístico contemporáneo con proyección internacional".

En la misma línea, ha afirmado que "trabajar desde Cáceres permite una distancia y una introspección que luego dialogan bien con contextos tan dinámicos como el estadounidense".

Veinticinco años de investigación artística

Con más de 25 años de trayectoria, Casalontana ha desarrollado una obra marcada por el inconformismo y la exploración de distintos lenguajes, soportes y formatos. A lo largo de su carrera ha combinado la creación artística con otras facetas profesionales, manteniendo siempre una posición crítica frente a las fórmulas cerradas y a la repetición de modelos de éxito.

Esta actitud de investigación permanente es uno de los factores que han motivado su incorporación al catálogo de Gallery Anderson Smith, según fuentes del sector, en un momento en el que el coleccionismo internacional valora especialmente los proyectos con recorrido y coherencia a largo plazo.

Proyección y mercado

La llegada de Casalontana al mercado estadounidense refuerza la visibilidad del arte contemporáneo extremeño fuera de España y sitúa su trabajo en un contexto de mayor proyección internacional. Para el coleccionismo, su obra se asocia a un proceso de construcción sostenido en el tiempo, basado en la evolución constante y la independencia creativa.